فيسبوك تغير استراتيجيتها لتعزيز الخصوصية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 11:48 صباحا
مارك زاكربرغ خلال مؤتمر صحافي في باريس (أ ف ب)

وعد مارك زاكربرغ «مؤسس فيسبوك» تحويل شبكة التواصل الاجتماعي لمنصة تراعي أكثر حياة مستخدميها الخاصة مع تركيزها على سرية البيانات، في منعطف يعتبر استراتيجيًا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة إن فيسبوك ستتحول لشبكة تركز أكثر على المبادلات الخاصة مقارنة مع ما ينشر الآن ويمكن لعدد كبير من الناس قراءته، وعلى نسق من نوع «ستوريز» (قصص) تزول بعد 24 ساعة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأوضح زاكربرغ «عندما أفكر بمستقبل الإنترنت أرى أن منصة تواصل تركز على الخصوصية ستكون أهم من المنصات المفتوحة التي نراها اليوم» معلنًا نيته جعل الدفع عبر الإنترنت «آمنًا».

ويتماشى هذا التغيير مع أذواق المستخدمين الجديدة، وقال زاكربرغ في رسالة بثت عبر صفحته على فيسبوك، «اليوم نرى أن الرسائل الخاصة وستوريز العابرة والمجموعات الصغيرة هي نسق التواصل عبر الإنترنت الذي يسجل أكبر نمو بأشواط»،وأكد زاكربرغ الذي انتقدت مجموعته كثيرًا لإدارتها السيئة البيانات الشخصية، نيته توحيد الشبكة تقنيًا مع الخدمات الأخرى مثل مسنجر وواتساب وإنستغرام.

ويمكن عندها تبادل الرسائل مباشرة عبر هذه الشبكات التي تعتمد تشفير البيانات كما يحصل الآن عبر واتساب، وأوضح قائلاً «في السنوات المقبلة سنعيد بناء خدماتنا حول هذه الأفكار»، وأكد «مع أن سمعتنا ليست بجيدة الآن حول قدرتنا على توفير خدمات تحمي الخصوصية، يمكننا أن نتطور لتوفير الخدمات التي يريدها الناس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. طفل إيراني موهوب يقلد محمد صلاح بدقة مذهلة
رياضة عالمية
البعثة الأممية: مقتل وإصابة 21 شخصًا جراء أعمال عنف في ليبيىا خلال يناير
ليبيا
شروط «مهينة» من ميسي للعب أمام منتخب المغرب
رياضة عالمية
وقف بث أغاني مايكل جاكسون في كيبيك
ثقافة وفن
أياكس يزيح ريال مدريد عن عرش أوروبا
رياضة عالمية
عائلة وزير الداخلية السابق عمر السنكي تجدد الدعوة لإطلاقه
ليبيا
معيتيق يبحث مع «ميلانيزي» فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي
ليبيا
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
ثلاثة وعود من القنطري للطفل الليبي بطل أفريقيا للشطرنج
رياضة محلية
كاركاتير خيري - تطهير سورية والعراق من «داعش»
كاريكاتير
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير مدمر للتدخين والكحول على الدماغ