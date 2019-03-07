فيسبوك تغير استراتيجيتها لتعزيز الخصوصية

مارك زاكربرغ خلال مؤتمر صحافي في باريس (أ ف ب)

وعد مارك زاكربرغ «مؤسس فيسبوك» تحويل شبكة التواصل الاجتماعي لمنصة تراعي أكثر حياة مستخدميها الخاصة مع تركيزها على سرية البيانات، في منعطف يعتبر استراتيجيًا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة إن فيسبوك ستتحول لشبكة تركز أكثر على المبادلات الخاصة مقارنة مع ما ينشر الآن ويمكن لعدد كبير من الناس قراءته، وعلى نسق من نوع «ستوريز» (قصص) تزول بعد 24 ساعة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأوضح زاكربرغ «عندما أفكر بمستقبل الإنترنت أرى أن منصة تواصل تركز على الخصوصية ستكون أهم من المنصات المفتوحة التي نراها اليوم» معلنًا نيته جعل الدفع عبر الإنترنت «آمنًا».

ويتماشى هذا التغيير مع أذواق المستخدمين الجديدة، وقال زاكربرغ في رسالة بثت عبر صفحته على فيسبوك، «اليوم نرى أن الرسائل الخاصة وستوريز العابرة والمجموعات الصغيرة هي نسق التواصل عبر الإنترنت الذي يسجل أكبر نمو بأشواط»،وأكد زاكربرغ الذي انتقدت مجموعته كثيرًا لإدارتها السيئة البيانات الشخصية، نيته توحيد الشبكة تقنيًا مع الخدمات الأخرى مثل مسنجر وواتساب وإنستغرام.

ويمكن عندها تبادل الرسائل مباشرة عبر هذه الشبكات التي تعتمد تشفير البيانات كما يحصل الآن عبر واتساب، وأوضح قائلاً «في السنوات المقبلة سنعيد بناء خدماتنا حول هذه الأفكار»، وأكد «مع أن سمعتنا ليست بجيدة الآن حول قدرتنا على توفير خدمات تحمي الخصوصية، يمكننا أن نتطور لتوفير الخدمات التي يريدها الناس».