«فيسبوك» تتيح محو بعض البيانات الشخصية خلال العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 12:23 مساء
توفّر «فيسبوك» خلال العام الجاري وظيفة تتيح محو بعض البيانات الشخصية (أ ف ب)

توفّر «فيسبوك» خلال العام الجاري وظيفة تتيح محو بعض البيانات الشخصية التي جمعتها عن المستخدم، بحسب ما كشفت المجموعة التي انتُقدت كثيرًا على إدارتها معطيات المستخدمين.

ومن المرتقب وضع هذه الوظيفة التي سبق أن أعلن عنها في مايو 2018 قيد الخدمة «في فترة لاحقة من السنة»، بحسب ما أوضح المدير المالي للمجموعة ديفيد وينر الثلاثاء، خلال مؤتمر حول التكنولوجيا، وفق «فرانس برس».

وسيتسنى لمستخدمي الشبكة الاطّلاع على التطبيقات والمواقع التي أرسلت بياناتهم إلى «فيسبوك» وإزالتها من حساباتهم لمنع هذه الأخيرة من تخزينها.

وتعهد العملاق الأميركي بتوفير خاصية من هذا القبيل عقب فضيحة «كامبريدج أناليتيكا». وقد يكون لهذه الوظيفة انعكاسات على النموذج الاقتصادي للمجموعة القائمة على الإعلانات المكيّفة مع أذواق المستخدمين استنادًا إلى بياناتهم الشخصية.

وأعلن المدير التنفيذي للمجموعة مارك زاكربرغ عن هذه الوظيفة العام الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتسنى للمستخدمين «غربلة سجلاتهم في أيّ وقت».

وكشفت فضيحة «كامبريدج أناليتيكا» التي استغلت فيها هذه الشركة البريطانية بيانات عشرات الملايين من مستخدمي «فيسبوك» عبر تطبيق ثالث لأغراض تخدم مصالح حملة دونالد ترامب الانتخابية سنة 2016، عن ممارسات تبادل البيانات القائمة بين «فيسبوك» وتطبيقات متعدّدة ومواقع ثالثة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سواريز يضع برشلونة في نهائي كأس الملك
رياضة عالمية
«المركزي» يعلن استئناف صرف 500 دولار ويتعهد بالكشف عن «حالات تزوير»
ليبيا
بندر بن سلطان: القذافي حاول تجنيدي لقلب أنظمة الحكم بالخليج
ليبيا
21 مليون دولار لمتّهم بريء سجن 40 عامًا
منوعات
استقالة مفاجئة لرئيس نادي السويحلي على الهواء
رياضة محلية
«هواوي» ترد على «سامسونغ» بهاتف قابل للطيّ
علوم وتكنولوجيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يجب تناول 30 صنفًا نباتيًا في الأسبوع؟