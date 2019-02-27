التكنولوجيا في خدمة الحيوانات الأليفة

للحيوانات الأليفة حصتها أيضًا من الإكسسوارات الموصولة (أ ف ب)

ظهرت أجهزة مراقبة تعلّق بالطوق المحيط برقبة الهرّ أو الكلب بين آلاف الإكسسوارات المعروضة، في المعرض العالمي للأجهزة المحمولة، الذي انطلق الإثنين في برشلونة.

وتسمح هذه الأجهزة بتتبع تحركات الحيوانات ورصد موقع وجودها، لمعرفة مثلًا إذا نامت أو لعبت أو ركضت أو مشت لمدّة طويلة، وذلك بواسطة هاتف ذكي، حسب «فرانس برس».

ويسمح بعضها حتى بتحديد منطقة آمنة حول المنزل، عبر تطبيق محمول وتلقي بلاغات وقت خروج الحيوان من هذا الموقع.

وعرضت «فودافون» التي تعدّ ثاني أكبر مشغّل اتصالات في العالم، جهازًا اسمه «كيتي» لتتبّع الحيوانات متاحًا في كلّ أوروبا.

وهذا الجهاز المقاوم للمياه مصنوع من الفولاذ وتخدم بطاريته 10 أيام من دون الحاجة إلى شحنها. وهو مزوّد بشريحة هاتفية (وحدة تعريف المشترك) فيها اشتراك شهري بقيمة تتراوح بين 4 و6 يوروهات.

وقال ستيف شيبرسون-سميث الناطق باسم «فودافون» إن الفكرة تقضي «بتوطيد العلاقة مع الحيوان الأليف». وتأتي هذه الابتكارات الموجّهة إلى الحيوانات في وقت تشهد سوق الهواتف الذكية تراجعًا.

انخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 4,1% العام 2018 على الصعيد العالمي لتشمل 1,4 مليار وحدة. وهو تراجع تتكبّده السوق للسنة الثانية على التوالي، بحسب ما أفادت مجموعة «آي دي سي» البحثية. فالمستخدمون باتوا أكثر تمسكًا بهواتفهم القديمة نظرًا إلى قلّة الابتكار في المجال.

وقال بن وود المحلل لدى شركة الاستشارات في مجال التكنولوجيا «سي سي اس إنسايت» إن «مردودية سوق الحيوانات الأليفة عالية جدًا وهي تزداد سنة تلو الأخرى».

ومن المتوقّع أن يتخطّى حجم سوق الإكسسوارات المخصصة للحيوانات الأليفة 8 مليارات دولار بحلول العام 2024 بعدما كان 1,85 مليار في العام 2017، وفق «غلوبل ماركت إنسايتس».

وقدّر نيل ماوستون الرئيس التنفيذي في شركة «ستراتيجي أناليتكس» عدد الكلاب والهررة الأليفة بحوالي 300 مليون حول العالم، موضحًا «هذه قاعدة بيع كبيرة نسبيًا والشركات تطبّق كلّ التكنولوجيا المستخدمة للبشر على الحيوانات».

لهؤلاء الذين يشتاقون إلى حيواناتهم الأليفة عندما يكونون بعيدين عنها، ابتكرت شركات كثيرة كاميرات تعمل بشبكة الاتصالات اللاسلكية تتيح لمستخدميها تتبّع الحيوانات من خلال هواتفهم الذكية.

ومن أكثر التطبيقات رواجًا «فوربو» الذي يتيح تقديم القوت للكلاب بكبسة زرّ. كما يرسل التطبيق لمستخدمه تنبيهًا على شكل رسالة نصية إذا كان الكلب ينبح كثيرًا ويعدّ فيديو مدته 60 ثانية يجمع فيه كل نشاطات الحيوان اليومية.

وعرضت شركة «بورسونغ» الكورية الجنوبية الناشئة علبة ذكية لفضلات الهررة اسمها «لافيبوت» تنظف نفسها تلقائيًا.

ويمكن لهذا الجهاز أيضًا أن يرسل رسالة نصية عندما يستخدمه الهرّ، كما يتتبع وزن الحيوان ومدة استعماله للعلبة، وذلك بهدف الكشف عن أي مشكلة صحية.