انطلاق المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة في برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 03:36 مساء
زوار في اليوم الأول من معرض برشلونة للأجهزة المحمولة (أ ف ب)

انطلق الإثنين المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة في برشلونة، وهو أكبر ملتقى سنوي لقطاع الاتصالات، في حدث يستمر أربعة أيام يتيح للزوار التعرف بأحدث التطورات في هذا المجال خصوصًا تقنية الجيل الخامس.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث الذي تنظمه الرابطة الدولية للشركات المشغلة للاتصالات أكثر من مئة ألف زائر بإمكانهم التعرف على ما تقدّمه أكثر من ألفي جهة عارضة من مئتي بلد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويركز هذا الحدث على المهنيين أكثر من معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الذي يركز على المستهلكين، وسيغتنم معظم مشغلي الاتصالات البارزين في العالم ومزوّدي المعدات الخاصة بالشبكات وشركات الأمن الإلكتروني والشركات الناشئة، من فرصة المشاركة في المعرض لإجراء تبادلات لا تقتصر على الهواتف المحمولة العاملة بالجيل الخامس، بل تشمل أيضًا حماية الخصوصية والذكاء الاصطناعي وخدمات المستهلكين في المستقبل.

ويمتاز المعرض الذي يستمر حتى 28 فبراير، بتنوعه الكبير إذ يضم أيضًا شركات من قطاعات متنوعة مثل مجموعات صناعة السيارات أو الخدمات الإلكترونية.

كما يشارك ممثلون لمنظمات مثل الأمم المتحدة مرورًا بالاتحاد الأوروبي واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مشهد يؤكد على الموقع المركزي للهواتف المحمولة في جوانب عدة من الحياة اليومية.

ومثل السنوات السابقة، يحضر في المعرض عدد من الأطراف المهمينة في قطاعات الترفيه المختلفة مثل الرئيس التنفيذي لشركة «نيانتيك» التي صممت لعبة «بوكيمون غو» العام 2016.

والأحد، عرضت أكثرية الشركات الكبرى المصنّعة للهواتف النقالة باستثناء «آبل» الأميركية التي تغيب دائمًا عن معرض برشلونة والكورية الجنوبية «سامسونغ» التي عرضت هاتفها الجديد الأربعاء، هواتفها الجديدة، ومن ضمنها «هواوي» التي قدّمت هاتفاً قابلًا للطيّ وهواتف أخرى تعمل بتقنية الجيل الخامس.
 

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