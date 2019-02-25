إعلان اسم أول إماراتي يرتاد الفضاء في مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 03:06 مساء
مؤتمر لوكالة الامارات للفضاء في أبوظبي في 25 مايو 2015 (أ ف ب)

سينطلق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، في 25 سبتمبر، حسب ما أعلنت بلاده، الإثنين.

وسيكون هزاع المنصوري (35 عامًا) أو سلطان النيادي (37 عامًا)، أول رائد فضاء إماراتي في مهمة تستمر ثمانية أيام على متن مركبة فضائية روسية من طراز «سويوز»، فق «فرانس برس».

واُختير المنصوري والنيادي من بين أكثر من أربعة آلاف مرشح إماراتي لهذه المهمة، على أن يُعلن رسميًّا اسم الشخص المشارِك في المهمة في مايو.

وأكد رائدا الفضاء الإماراتيان، الإثنين، أنه بغض النظر عمن سيختار للتوجه إلى المحطة، فإن الأهم أنه سيكون إماراتيًّا.

وقال المنصوري في مؤتمر صحفي: «إن العلم سيذهب (إلى الفضاء)، وأحلامنا وشغفنا لهذه الدولة ستأتي أولاً». وأضاف: «هدفنا أسمى... من أجل قيم هذه الدولة وأهدافها بالوصول إلى الفضاء».

وأكد النيادي من جهته بالقول: «نقوم بالشيء نفسه. نأكل الطعام نفسه، ونذهب كل يوم على متن الشاحنة، وندرس في صف واحد»، موضحًا: «بغض النظر عمن يذهب، فنحن فريق واحد».

وفي ديسمبر 2017، أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، برنامج «الإمارات لرواد الفضاء» لاختيار أربعة رواد إماراتيين وإعدادهم وتدريبهم وإرسالهم في مهمات مختلفة إلى محطة الفضاء الدولية، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأمل الإمارات صاحبة الطموحات الكبيرة في مجال الفضاء أن تصبح من الدول الرائدة عالميًّا والأولى عربيًّا في تحقيق برنامج لاستكشاف كوكب المريخ.

وفي 2014، أعلنت الإمارات أنها تعتزم أن تطلق بحلول العام 2021 مسبار «الأمل» إلى كوكب المريخ ليكون أول مسبار آلي عربي.

وكان الأمير السعودي سلطان بن سلمان آل سعود أول رائد فضاء عربي، عندما كان على متن مكوك فضائي أميركي العام 1985.

وبعدها بعامين، أمضى الطيار السوري محمد فارس أسبوعًا على متن محطة «مير» الفضائية التابعة للاتحاد السوفياتي.

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