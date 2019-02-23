«فيرجن غالاكتيك» تجتاز حدود الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 فبراير 2019, 03:15 مساء
صورة وزّعتها فيرجن غالاكتيك لمركبة سبايس شيب 2 في صحراء موهافي في 19 فبراير 2019 (أ ف ب)

أعلنت المجموعة التابعة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، اجتياز مركبة شركة السياحة الفضائية «فيرجن غالاكتيك» حدود الفضاء (أي علوّ يتخطّى 80 كيلومترًا حسب المقاييس الأميركية)، خلال رحلة تجريبية الجمعة، في كاليفورنيا.

وحلّقت «سبايس شيب 2» على علوّ 89,9 كيلومترا بقيادة طيّارين اثنين، بحسب ما أفادت الشركة، وفق «فرانس برس».

وكانت اجتازت للمرة الأولى حدود الفضاء التي رسمها الأميركيون، على ارتفاع 80 كيلومترا، في ديسمبر (82,7 كيلومترا). وقد تباهى وقتها ريتشارد برانسون بأنها المرة الأولى منذ سحب المكوكات الفضائية الاميركية من الخدمة العام 2011 التي تنقل فيها مركبة أميركية أفرادا إلى الفضاء.

غير أن التعريف الدولي لحدود الفضاء يختلف عن ذاك الأميركي وهو يرفع السقف إلى ما يعرف بخطّ كارمان على ارتفاع 100 كيلومتر. حطّت المركبة بلا صعوبة في صحراء موهافي في كاليفورنيا.

و«سبايس شيب 2» مصمّمة لنقل ستة ركاب إلى الفضاء لأغراض السياحة، غير أن التجارب تأخرت سنوات، خصوصا بسبب حادث وقع خلال رحلة أودى بحياة مساعد الطيّار في 2014.

وقال برانسون في 7 فبراير في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» إنه يأمل أن تصبح التجارب متقدمة بما فيه الكفاية في يوليو ليستقل شخصيا مركبة «سبايس شيب 2».

وللمرة الأولى الجمعة، صعدت راكبة إلى المقصورة هي بيث موزيس المسؤولة في «فيرجن غالاكتيك» عن تدريب الزبائن المقبلين.

وتلقي طائرة مركبة «سبايس شيب 2» في الجوّ كما لو نها تلقي قنبلة، ثمّ يشغَّل محركّ الصاروخ لمدّة دقيقة قبل أن ترتفع باتّجاه الفضاء. وفي ذروة المسار، يحلّق الركاب عدّة دقائق في ظلّ انعدام الجاذبية قبل أن تنزل المركبة صوب مدرّج الهبوط.

والمنافس الأبرز لـ «فيرجن غالاكتيك» هي شركة «بلو أوريجن» التي أسسها الملياردير الأميركي جيف بيزوس صاحب «أمازون». وهي صممت صاروخ «نيو شيبرد» الذي تخطى ارتفاع مئة كيلومتر من دون ان يكون مأهولا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يخوض مرانًا على شواطئ تونس
رياضة محلية
شقيقتان سعوديتان تختبئان في هونغ كونغ لأشهر بعد الهرب من أسرتهما
عربى
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
وزارة الدفاع الأميركية تعلن عن تحليق استطلاعي فوق روسيا
دولى
الأرصاد الجوية تحذّر من السيول وتقلبات الطقس مطلع الأسبوع
ليبيا
أنقذوا قبالة ليبيا.. مهاجرو «ديتشوتي» يُقاضون الحكومة الإيطالية
ليبيا
تراجع سلة العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية
ليبيا
رويترز: بنغازي منقسمة حول السلطات التي يجب أن يمتلكها حفتر
ليبيا
طفل ليبي يفوز بشطرنجية «أرينا الدولية» في الإسكندرية
رياضة محلية
ذكرى إسقاط طائرة الركاب الليبية بصواريخ إسرائيلية في سيناء
ليبيا
بقيمة 400 مليار دولار.. «خطة استثمار مناخية» في منطقة الساحل الأفريقي
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى يؤدي الزواج إلى الموت؟