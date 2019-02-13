ناسا تستعد لإعلان انتهاء مهمة «أوبورتونيتي» بالمريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 12:04 مساء
ناسا تستعد لإعلان انتهاء مهمة «أوبورتونيتي» بالمريخ (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عزمها إجراء محاولة أخيرة لإعادة الاتصال مع مركبة «أوبورتونيتي» بعد ثمانية أشهر من آخر رسالة لها، ما يمهد لإعلان انتهاء المهمة التاريخية إلى المريخ. 

وأشارت الوكالة إلى أنها ستقدم ملخصًا الأربعاء عن هذه المحاولة بمشاركة رئيس ناسا وجميع المسؤولين عن المهمة التي من المرجح إعلان انتهائها رسميًا، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وهبطت «أوبورتونيتي» على المريخ العام 2004 واجتازت 45 كيلومترًا على الكوكب، ودخلت التاريخ كإحدى أبرز المهمات الفضائية فيما كانت مبرمجة أساسًا لفترة 90 يومًا.

وأتت عاصفة غبار عملاقة لأشهر عدة على المسبار الذي يعود تاريخ آخر اتصال به إلى 10يونيو، وتسبب الغبار بسواد حالك في الغلاف الجوي ما منع الألواح الشمسية للمركبة من إعادة شحن بطارياتها، ومنذ ذلك الحين، يحاول مهندسو ناسا بوسائل شتى رصد إشارة من المركبة.

وأثارت ناسا انتقادات في أغسطس الماضي مع إعطائها مهلة 45 يومًا قبل إعلان انتهاء مهمة «أوبورتونيتي» وفي أكتوبر، غيّرت الوكالة رأيها وحددت يناير مهلة لإعادة تقويم وضع المهمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020