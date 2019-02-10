التصدي لمحاولات التجسس على مستخدمي «آي فون»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 10:10 صباحا
متجر آبل في شنغهاي في 21 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

طلبت «آبل» من مطوّري التطبيقات الكف عن استخدام أنظمة تسجل أنشطة مستخدمي «آي فون» من دون علمهم تحت طائلة سحبها من متجرها الإلكتروني.

وأشارت «آبل» في بيان أورده موقع «تك كرنش» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، الجمعة، إلى أن شروط الاستخدام في متجر التطبيقات التابع للمجموعة «تفرض على التطبيقات أن تطلب من المستخدمين الإذن وتبلغهم بطريقة واضحة وظاهرة عن أي تسجيل أو تحميل أو حفظ بطريقة أو بأخرى لأنشطة المستخدم».

وأضافت المجموعة الأميركية العملاقة أنه في حال لم يكف المطوّرون عن هذه الممارسات أو لم يعلموا المستخدمين بها، ستعمد «آبل» إلى سحب تطبيقاتهم من متجرها الإلكتروني، وفق «فرانس برس».

ولفت موقع «تك كرانش» إلى أن بعض التطبيقات تسجل أنشطة مستخدميها من دون علمهم ولا إذنهم، من بينها «إكسبيديا» لحجوزات السفر والفنادق أو «هوليستر» للملابس.

وأضاف الموقع «حتى لو أن البيانات الحساسات عادة ما تكون محجوبة، فقد سُرب بعضها مثل أرقام جوازات السفر أو البطاقات المصرفية».

وبشكل ملموس، تستخدم هذه التطبيقات نظاما معلوماتيا طورته شركة "غلاسبوكس" المتخصصة يسجل نشاط المستخدم.

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