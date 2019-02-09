لون الأرض سيتغير في 80 عامًا

سيتغير لون الأرض بعد 80 عاما، بسبب تأثير التغيرات المناخية على العوالق النباتية، التي تُزرق المحيطات والبحار.

جاء ذلك في دراسة لباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بولاية أمريكية تحمل الاسم ذاته، أنّ «المحيطات ستفقد لونها الأزرق خلال 80 عاماً، بسبب تأثير التغيرات المناخية على العوالق النباتية»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن قناة «الحرة» الأمريكية الجمعة.

وأشار الباحثون إلى أنه في عام 2100 ستطرأ تغييرات عدة على 50 % من محيطات العالم، فالمناطق الزرقاء ستزداد زرقة، أما الخضراء، كما هو حال قطبي الأرض، فقد تتغير إلى درجات أخرى من اللون الأخضر الداكن.

وقالوا إن هذه التغييرات قد تحمل مخاطر كبيرة على الحياة البحرية، فالتغير الذي قد يطرأ العوالق النباتية، قد يؤثر على النظام الغذائي لمخلوقات بحرية كثيرة، حسب المصدر ذاته.