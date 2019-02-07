إرجاء تجربة «سبايس إكس» لنقل رواد فضاء

صاروخ «فالكون 9» المصنع من شركة «سبايس إكس»، 29 يناير 2019 (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الأربعاء، إرجاء التجربة على صاروخ «سبايس إكس» المصمم لنقل رواد فضاء حتى 2 مارس في أقرب تقدير، من قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية.

وأوكلت ناسا إلى «سبايس إكس» و«بوينغ» مسؤولية نقل روادها إلى الفضاء اعتبارًا من هذه السنة، وفق «فرانس برس».

وتستخدم «سبايس إكس» صاروخها «فالكون 9» الذي توضع في قمته مركبة «دراغون» مصنوعة خصيصًا لنقل الرواد إلى محطة الفضاء الدولية.

وقبل إطلاق الصاروخ مع بشر على متنه، يتعين على «سبايس إكس» إجراء مهمة غير مأهولة. وكانت هذه العملية مقررة أساسًا في مطلع الشهر الفائت كما أن تاريخ 2 مارس ليس نهائيًا إذ من الممكن إرجاء الإطلاق مجددًا بحال طرأت تعديلات تقنية.

وإذا ما حصل كل شيء كما هو متوقع، ستحصل أول رحلة مأهولة في يوليو 2019.

أما «بوينغ» فلن تجري تجربة غير مأهولة قبل أبريل على أن تنفذ تجربة مأهولة اعتبارًا من أغسطس.