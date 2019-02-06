فيسبوك تتيح إمكانية إزالة الرسائل بعد إرسالها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 02:11 مساء
فيسبوك تتيح إمكانية إزالة الرسائل بعد إرسالها عبر ماسنجر (أ ف ب)

أتاحت فيسبوك أخيرًا إزالة الرسائل الموجّهة عبر تطبيق الدردشة «ماسنجر»، وفق ما أعلنت المجموعة الأميركية الثلاثاء.

وبات المستخدمون المقدّر عددهم بأكثر من مليار حول العالم يمهلون 10 دقائق لإزالة الرسائل التي يرغبون بمسحها، ويبلّغ كلّ المشاركين في الدردشة بأن رسالة ما أزيلت بمبادرة من صاحبها، بحسب ما أوضحت فيسبوك في بيان أعلنت فيه عن هذه الخاصية الجديدة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وجاء في البيان «هل حدث أن بعثتم برسالة إلى مجموعة الأصدقاء غير الملائمة أو إقترفتهم خطأ طباعيًا أو أردتم بكلّ بساطة سحب رسالة من محادثة ..؟ فأنتم لستم الوحيدون!».

وكانت هذه الخاصية متوقّعة لا سيّما بعد الكشف في العام 2018 أن مارك زاكربرغ، مدير المجموعة وأبرز مؤسسيها، مخوّل إزالة الرسائل التي سبق أن وجّهها.

وتظهر كبسة «إزالة الرسالة للجميع» في الدقائق العشر التي تلي إرسال منشور ما عبر الأجهزة المحمولة المزوّدة بأحدث النسخات من أنظمة تشغيل «آي أو اس» و«أندرويد».

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