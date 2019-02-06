علماء يعثرون على ناقل بيانات في مخلفات نمور بحر

حيوان من فصيلة نمر البحر في حديقة حيوانات بسيدني، 2 أبريل 2008 (أ ف ب)

عثر علماء نيوزيلنديون خلال تفحصهم المخلفات المتجمدة لنمور بحر على ناقل للبيانات يحوي صورًا لبعض من هذه الحيوانات خلال نفضها الماء عن جسمها.

وأبقيت المخلفات لما يقرب من عام في داخل ثلاجة قبل إزالة الجليد عنها لغايات البحث، وفق «فرانس برس».

وسحبت هذه النمور في نوفمبر 2017 على يد طبيب بيطري أراد التحقق من صحة نمر بحر مريض في منطقة أوريتي بيتش في أقصى جنوب الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.

وأفاد المعهد الوطني للمياه وبحوث الغلاف الجوي في بيان بأن «ناقلاً للبيانات كان مخبأ في المخلفات».

ناقل البيانات الذي تم العثور عليه كان في وضع جيد، وقد عمد الباحثون إلى إدخاله في جهاز كمبيوتر بعد تجفيفه لبضعة أسابيع كي يكشفوا مضمونه.

وتبيّن أنه كان يحوي صورًا لنمور بحر في خليج، إضافة إلى تسجيل فيديو لأنثى من هذه الفصيلة تلعب مع صغيرها في مياه قليلة العمق.

ولا إشارة إلى هوية صاحب الصور سوى ما بينته إحدى اللقطات التي أظهرت الجهة الأمامية لقارب كاياك أزرق.