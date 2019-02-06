خريطة مجسمة تكشف الشكل الحقيقي لمجرتنا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 10:35 صباحا

بنى علماء فلك في أستراليا والصين صورة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، من خلال رسم خريطة لما يسمى بـ «classical Cepheids»، وبذلك تكشف هذه الخريطة الجديدة الشكل الحقيقي لمجرتنا «درب التبانة» وهي مضغوطة وملفوفة بشكل مثير للغاية.

وتتميز النجوم النابضة، التي تعيش وتموت بسرعة، بأنها أكثر إشراقًا من الشمس بنحو 100 ألف مرة. وأتاحت عملية الجمع بين فترات النبض والضوضاء المعروفة، إمكانية تحديد العلماء لموقعها بدقة عالية، تراوحت بين 3 و5%، وفق «روسيا اليوم».

وخلقت إحداثيات 1339 من الأجرام في «classical Cepheids»، المشار إليها على الخريطة ثلاثية الأبعاد، قرصًا مجرّدًا ملتويًا ومشوهًا لمجرتنا الكبيرة.

وتحولت مجرة درب التبانة إلى شكل ملتو تدريجيًا في المناطق الخارجية، والتي من المحتمل أن تكون ناجمة عن القوى الدوارة القوية، التي أطلقها القرص الداخلي الهائل للمجرة، وفقًا للدراسة.

وأوضح فريق البحث، الذي نشر النتائج في مجلة «علم طبيعة الفلك»، أن الخريطة ستكون حاسمة في مزيد من الدراسات حول علم الحركة وعلم الآثار المرتبط بمجرتنا.

 

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