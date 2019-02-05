باحث يكتشف ديناصورًا لديه أشواك على ظهره

مجسّم للديناصور باجاداصوروس برونوسبيناكس عُرض في بوينوس ايرس في 4 فبراير 2019 (أ ف ب)

كشف باحث أرجنتيني العثور على نوع جديد من الديناصورات العاشبة، في باتاغونيا، لديه أشواك في عموده الفقري تُستخدم لأغراض الدفاع.

وكان هذا الديناصور، الذي أطلق عليه اسم باجاداصوروس برونوسبيناكس وينتمي إلى عائلة العظاءات المتشعبة الرأس يعيش قبل 140 مليون سنة في منطقة في الأرجنتين، من الشائع العثور فيها على بقايا ديناصورات، اكتُشف فيها خصوصًا سنة 1993 ديناصور جيغانوتوصوروس كاروليني الذي يعدّ أكبر اللواحم على الإطلاق، وفق «فرانس برس».

وقال الباحث بابلو غالينا الذي يتعاون مع عدة مؤسسات بحثية، من بينها المركز الوطني للأبحاث العلمية في الأرجنتين «نظنّ أن الأشواك الطويلة جدًّا والرفيعة والمسنّنة في ظهر الديناصور وعنقه كانت تُستخدم لدرء الحيوانات المفترسة».

ونشر هذا الاكتشاف في مجلة «نيتشر» العلمية. ويُعرض مجسّم للديناصور في المعهد الثقافي للعلوم في بوينوس آيرس.