«آبل» تعلن عودة «فايس تايم» للعمل الأسبوع المقبل

خدمة المكالمات الجماعية في فايس تايم قيد التشغيل الأسبوع المقبل (أ ف ب)

قدمت «آبل» الجمعة اعتذارًا لمستخدميها بعد تعليق خاصية «فايس تايم»، مؤكدة إعادة تشغيل خدمة المكالمات الجماعية الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة الأميركية: «أصلحنا الخلل الأمني على خواديم آبل وسوف نحدّث البرمجية لوضع الخدمة قيد التشغيل الأسبوع المقبل»، حسب «فرانس برس».

وأوضحت «آبل»: «نتقدّم بخالص الاعتذار من زبائننا الذين تأثروا بالعطل ومن كلّ هؤلاء الذين أثار هذا الخلل الأمني قلقهم. ونشكر لكم صبركم».

واضطر عملاق المعلوماتية إلى تعليق خدمة المكالمات الجماعية عبر تطبيق «فايس تايم» الإثنين، ريثما يحدّث نظام التشغيل «آي أو إس» عند كلّ المستخدمين.

واكتشف مستخدمون لهذه الخاصية التي تسمح لعدّة أشخاص بالتحادث عبر الفيديو أنه من الممكن الاستماع إلى مستخدمين وحتى تصويرهم من دون علمهم.