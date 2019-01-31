أبل تصدر تحديثًا لإصلاح خلل بالخصوصية

أبل تصدر تحديثًا لإصلاح خلل بالخصوصية (أرشيفية:انترنت)

أعلنت شركة أبل أنها ستصدر تحديثًا برمجيًا لإصلاح خلل يجعل مستخدمي هواتف آيفون يسمعون صوت المستخدمين الذين لم يقبلوا بعد اتصالًا بالفيديو.

ويسمح الخلل، لمستخدم هاتف آيفون الذي يجري اتصالًا باستخدام تطبيق فيس تايم لاتصالات الفيديو التابع لأبل أن يسمع صوت المتلقي قبل أن يقبل المكالمة، ويبدو أن الخلل يرتبط بخاصية اتصال الفيديو الجماعي، وفقًا لوكالة رويترز.

وذكر موقع «فيرغ» المتخصص في أخبار التكنولوجيا أن الخلل يتيح، في بعض الحالات، بث كل من الفيديو والصوت من هاتف المتلقي.

وقال متحدث باسم أبل «نحن على علم بالمشكلة وتوصلنا إلى تصليح سيتم إصداره في تحديث برمجي في وقت لاحق هذا الأسبوع».

ووفقًا لصفحة حالة النظام الخاصة بأبل فإن خاصية اتصالات الفيديو الجماعية عبر تطبيق فيس تايم توقفت بشكل مؤقت بسبب مشكلة مستمرة.