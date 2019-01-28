كوريا الجنوبية تفشل في استمطار السماء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 04:01 مساء
فشلت كوريا الجنوبية في محاولة استمطار السماء صناعيا بهدف التخفيف من التلوّث (أ ف ب)

فشلت كوريا الجنوبية في محاولة استمطار السماء صناعيًا بهدف التخفيف من التلوّث، بحسب ما أعلنت الحكومة التي باتت عاجزة أمام هذه المشكلة المؤثرة على الصحة العامة.

ويحمّل كثير من الكوريين الجنوبيين المصانع الصينية مسؤولية هذه الموجة الخانقة من التلوث التي سادت في الأجواء ثلاثة أيام، وفق «فرانس برس».

وحاولت مصلحة الأرصاد الجوية الجمعة استمطار السماء مستعينة بطائرة تلقي في الجوّ جزيئات يوديد الفضة. وكان الهدف أن ينزل المطر من السحب وينظّف الجوّ من التلوّث.

لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال، إذ لم تهطل سوى كمية قليلة جدًا من المطر لبضع دقائق.

وأشارت الأرصاد الجوية «بصرف النظر عن النجاح أو الفشل، جعلتنا هذه التجربة نضيف إلى خبرتنا التقنية» في هذا المجال.

وتأمل كوريا الجنوبية في أن تنجح في هذه التقنية نجاحًا تامًا يتيح لها تسويق خدماتها في هذا المجال في بلدان أخرى تعاني أكثر منها من التلوث الجوي.

ومشكلة التلوث في الصين أكبر بكثير من كوريا الجنوبية، علمًا بأن الصين هي أكبر بلد ملوث في العالم، وخصوصًا بسبب استخدام الفحم كمصدر أساسي للطاقة.

لكن الحالة في كوريا الجنوبية صارت مقلقة ودفعت الرئيس مون جاي إن إلى طلب التعامل معها على أنها «كارثة طبيعية» ودعوة بكين إلى التعاون لبحث كيفية معالجة مشكلة التلوث الآتي من الأجواء الصينية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بكتيريا في فمك تزيد خطر الإصابة بالزهايمر