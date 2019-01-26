«يوتيوب» يحارب المقاطع المخالفة للعلم والحقائق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يناير 2019, 02:10 مساء

سيحذف موقع «يوتيوب» المقاطع المنشورة عليه، التي تروّج لنظريات غريبة الأطوار مثل أن الأرض مسطّحة، أو أي مواد تروّج لما يخالف العلم والحقائق الثابتة.

وسيعمل الموقع على تعديل نظام اقتراح المقاطع، بحيث لا تعود المقاطع ذات المضامين المخالفة للعلم والحقائق كثيرة الانتشار. لكنه لن يحظرها تمامًا، حسب «فرانس برس».

وكتبت إدارة الخدمة على مدوّنتها «سنبدأ بجعل المقاطع التي تنشر أخبارًا مغلوطة أقل ظهورًا في قائمة الاقتراحات».

وضربت مثلًا لذلك.. بالتسجيلات التي تتحدث عن «علاجات عجائبية لأمراض خطرة، أو تلك التي تقول إن الأرض مسطّحة، أوالتي تروّج لأمور بيّنة الخطأ حول أحداث تاريخية».

ومن خلال هذا الإجراء، يأمل الموقع أن يحدّ من انتشار هذه المقاطع من دون حظرها، موازنًا بذلك بين «حرية التعبير« و«المسؤولية تجاه المستخدمين».
 

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