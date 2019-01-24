أوّل رحلة تجريبية لسيّارة طائرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 03:05 مساء
نموذج من سيارة «بوينغ» الطائرة، 22 يناير 2019 (أ ف ب)

أقلع نموذج لسيّارة طائرة من صنع «بوينغ» في أوّل رحلة تجريبية كلّلت بالنجاح، بحسب ما أعلنت شركة الملاحة الجوية مع كشف النقاب عن هذا المشروع الذي يندرج في سياق خطّة أوسع لمركبات أجرة طائرة مستقلّة.

ولهذه المركبة هيكل يشبه هيكل طائرة بمحرّك واحد مع مروحة خلفية وواجهة زجاجية. وهي مزوّدة بمزلاقين فيهما عدّة مراوح يتيحان الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، كما الحال مع عدّة طائرات مسيّرة، وفق «فرانس برس».

وخلال هذه التجربة الأولى، أقلعت المركبة وحلّقت مكانها قبل أن تهبط.

وتعاونت «بوينغ نيكست» المكلّفة بتنسيق الجهود في مجال تطوير وسائل النقل الجوية الحضرية مع «أورورا فلايت ساينسز» التابعة لها لإعداد هذا النموذج الذي حلّق الثلاثاء.

ومن المرتقب مواصلة التجارب للتقدّم في مجال الأمن في ما يخص وسائل النقل الجوية المستقلّة التي توفّر عند الطلب، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشركة.

ومن المفترض أن تبقى هذه المركبة مستقلّة بالكامل في محيط 80 كيلومترًا.

تطوّر عدة مجموعات مشاريع تشبه تلك التي تعمل عليها «بوينغ»، من قبيل «إيرباص» مع نموذجها «فهانا» الذي حلّق للمرة الأولى في فبراير 2018 و«أوبر» و«آستون مارتن»، فضلاً عن شركات ناشئة كثيرة خاضت هذا المجال.

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