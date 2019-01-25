غوتيريش يحذّر من «خسارة السباق» في مواجهة التغيّر المناخي

أنطونيو غوتيريش في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، 15 يناير 2019 (أ ف ب)

نبّه الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس من «خسارة السباق» في مواجهة وتيرة التغيّر المناخي بسبب «غياب الإرادة السياسية».

وقال غوتيريش خلال مداخلة بثّت بثًّا مباشرًا عبر «فيسبوك» إن «وتيرة التغيّر المناخي أسرع من وتيرتنا ونحن بصدد خسارة السباق. وإنّها لكارثة لكوكبنا»، وفق «فرانس برس».

وتوجّه غوتيريش بالقول إلى المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين الملتئمين منذ بداية الأسبوع في منتجع دافوس في جبال الألب السويسرية والمقدّر عددهم بحوالي 3 آلاف إن «التطوّر أسوأ من المتوقّع ولا بدّ من قلب المعادلة».

وتعرّض اتفاق باريس حول المناخ لنكسة إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيّته سحب بلده من هذه المعاهدة. ويُخشى أن يحذو الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو اليميني المتطرّف حذوه.

لكن بالنسبة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة فإن التعهّدات المقطوعة في باريس «غير كافية أصلاً». وتعهّدت البلدان الموقّعة على هذا الاتفاق المبرم في العام 2015 حصر الاحترار المناخي بأقلّ من درجتين مئويتين نسبة إلى مستويات العصر ما قبل الصناعي.

وقال غوتيريش إنه «لا بدّ من أن تتّخذ البلدان تعهّدات أكثر طموحًا»، مندّدًا «بغياب الإرادة السياسية»، علمًا بأن التغيّر المناخي «هو أكبر مشكلة تواجه البشرية».

وصرّح «لا نزال ندعم مصادر الطاقة الأحفورية ولا أرى المغزى من ذلك»، داعيًّا إلى «حشد قوى القطاع المالي».