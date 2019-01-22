أوروبا تدرس تسيير مهمة إلى القمر سنة 2025

يحيي العالم هذا العام السنة الذكرى الخمسين لنزول الإنسان على سطح القمر في 1969 (أ ف ب)

وقعت وكالة الفضاء الأوروبية عقدًا مع مجموعة «أريان غروب» بهدف «دراسة احتمال التوجه إلى القمر قبل 2025»، مما سيشكل سابقة لأوروبا، بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة المتخصصة في الصناعات الفضائية الإثنين.

وأكد أندريه أوبير روسيل أيضًا تاريخ تسيير أول رحلة للصاروخ الأوروبي المستقبلي «أريان 6» وهو في 2020 حين سيحل محل الصاروخ الحالي «أريان 5»، وفق «فرانس برس».

وقال روسيل في كلمة للصحفيين «هذا العقد الأول الذي أعلن عنه رمزيًا خلال يوم شهد خسوفًا للقمر، يمثل محطة مهمة لمجموعة أريان غروب».

وأَضاف الرئيس الجديد للمجموعة الذي تسلم منصبه في الأول من يناير الجاري «أنا مقتنع بأن غزو الفضاء أمر لازم لمستقبل البشرية عمومًا. على أوروبا أن تحفظ مكانها في هذا المجال».

وأوضح مدير قسم الاستكشاف البشري والروبوتات في وكالة الفضاء الأوروبية، ديفيد باركر، في تصريحات أوردها البيان أن هذه الدراسة جزء من خطة شاملة للوكالة «لجعل أوروبا شريكًا أساسيًا على المستوى العالم في مجال استكشاف الفضاء خلال العقد المقبل».

وتابع قائلاً «استخدام موارد الفضاء قد يكون مفتاح الاستكشاف الدائم للقمر».

واقترح رئيس وكالة الفضاء الأوروبية يان فيرنر في 2015 استبدال محطة الفضاء الدولية الموجودة في مدار الأرض بـ«قرية قمرية دائمة».

ويرتدي توقيت هذا الإعلان في 2019 رمزية لافتة، إذ يحيي العالم هذه السنة الذكرى السنوية الخمسين لنزول الإنسان على سطح القمر للمرة الأولى العام 1969.