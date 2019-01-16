«يوتيوب» تسعى لمكافحة فيديوهات التحديات الخطرة

«يوتيوب» تسعى مكافحة المضامين المحرضة على القيام بتحديات خطرة (أ ف ب)

قررت شبكة «يوتيوب»، الثلاثاء، توضيح قواعدها لتحسين التصدي للتسجيلات المصورة التي تشجع على القيام بتحديات خطرة كابتلاع مواد تنظيف أو القيادة بعينين معصوبتين.

ومع أن القواعد الحالية للخدمة المملوكة لمجموعة «غوغل» تحظر «المضامين التي تحض على العنف والأنشطة الخطرة» بما يشمل هذا النوع من «التحديات»، غير أن «يوتيوب» قررت تخصيص فئة محددة لهذه الفيديوهات في قواعد الاستخدام على ضوء انتشارها الكبير عبر الإنترنت خلال السنوات الماضية، وفق «فرانس برس».

ودفع تحديا «فاير تشالنج» (رش الشخص سائلا قابلا للاشتعال على جسمه قبل إضرام النار) و«تايد بود تشانج» (ابتلاع كميات من مساحيق تنظيف)، اللذان أتت «يوتيوب» على ذكرهما الثلاثاء، بشباب كثر في العالم إلى خوض هذا النوع من الأنشطة الخطرة التي قد تسبب إصابات بالغة أو ما هو أخطر.

كما ألهم فيلم «بيرد بوكس» الذي بدأ عرضه قبل أسابيع عبر «نتفليكس»، أخيرًا تحديات بالفيديو تقوم على ممارسة أنواع شتى من الأنشطة بعينين معصوبتين على غرار شخصيات الفيلم.

وكتبت الخدمة عبر منتداها الرسمي «يوتيوب هلب» المخصص لصانعي المحتويات «يوتيوب تضم الكثير من (الفيديوهات) الرائجة لتحديات أو مقالب شعبية جدًا لكن علينا التأكد من ألا يتخطى حدود الخطر».