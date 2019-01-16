الصين تنجح في إنبات أول بذرة على القمر (صورة)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 12:38 مساء
(الإنترنت)

كشفت تقارير إعلامية نجاح الصين فى تحقيق إنجاز علمي، بعدما تمكن الباحثون الصينيون من إنبات أول بذرة على سطح القمر.

وكانت الصين نجحت مؤخرًا فى الهبوط لأول مرة في التاريخ على الجانب البعيد للقمر.

وقال باحثون صينيون إنهم تمكنوا من إرسال بذرة قطن إلى القمر على متن المسبار «تشانغ آه -4»، لتصبح الأولى التى تنبت على القمر، حسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وأجرى المسبار الصينى أول تجربة لمحيط حيوي مصغر على سطح القمر، بعد هبوطه على الجانب البعيد منه، وفق موقع «cnbc» الأميركى، الثلاثاء.

حمل المسبار «تشانغ آه -4» بذور القطن واللفت والبطاطا والأرابيدوبسيس، وكذلك بيض ذبابة الفاكهة وبعض الخميرة، لتشكيل محيط حيوي مصغر وبسيط، وفقًا لفريق بحثي بقيادة علماء من جامعة تشونغتشينغ.

وأظهرت الصور التي أرسلها المسبار أن برعم بذرة القطن ينمو بشكل جيد، على الرغم من عدم رؤية نمو أي نباتات أخرى.

وتشمل مهام المسبار، الذي هبط على القمر في 3 يناير، المراقبة الفلكية اللاسلكية ذات التردد المنخفض، ومسح التضاريس والسطح، وكشف التركيب المعدني، وقياس الإشعاع النيوتروني والذرات المحايدة، من أجل دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.

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