تسريح 10% من موظفي «سبايس أكس»

تخلّت شركة سبايس أكس الفضائية الأميركية الخاصة عن 10 % من موظّفيها البالغ عددهم ستة آلاف شخص (أ ف ب)

أعلنت شركة «سبايس أكس» الفضائية الأميركية الخاصة تخليها عن 10% من موظّفيها البالغ عددهم ستة آلاف شخص.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: «في سبيل مواصلة خدمة زبائننا وتصميم مركبات فضائية وإنشاء خدمة إنترنت من الفضاء، ينبغي أن نخفف من حجمنا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي رسالة بعثتها الشركة إلى أحد موظفيها قالت إن هذا القرار «صعب لكنه ضروري».

وتؤمن «سبايس أكس» خدمات فضائية لعدد من الزبائن أهمهم وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، منها إطلاق أقمار صناعية ونقل مؤن ومعدات إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض.

ومن المقرر أن تبدأ قريبًا بتسيير رحلات فضائية مأهولة لحساب الوكالة الأميركية.

ومن المشاريع المقررة في السنوات المقبل وضع 12 ألف قمر صناعي في مدار الأرض لتقديم خدمة إنترنت رخيصة الكلفة. وتعمل الشركة على تصميم مركبات لنقل الرواد إلى القمر وكوكب المريخ في المستقبل.