تسريح 10% من موظفي «سبايس أكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 10:37 صباحا
تخلّت شركة سبايس أكس الفضائية الأميركية الخاصة عن 10 % من موظّفيها البالغ عددهم ستة آلاف شخص (أ ف ب)

أعلنت شركة «سبايس أكس» الفضائية الأميركية الخاصة تخليها عن 10% من موظّفيها البالغ عددهم ستة آلاف شخص.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: «في سبيل مواصلة خدمة زبائننا وتصميم مركبات فضائية وإنشاء خدمة إنترنت من الفضاء، ينبغي أن نخفف من حجمنا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي رسالة بعثتها الشركة إلى أحد موظفيها قالت إن هذا القرار «صعب لكنه ضروري».

وتؤمن «سبايس أكس» خدمات فضائية لعدد من الزبائن أهمهم وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، منها إطلاق أقمار صناعية ونقل مؤن ومعدات إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض.

ومن المقرر أن تبدأ قريبًا بتسيير رحلات فضائية مأهولة لحساب الوكالة الأميركية.

ومن المشاريع المقررة في السنوات المقبل وضع 12 ألف قمر صناعي في مدار الأرض لتقديم خدمة إنترنت رخيصة الكلفة. وتعمل الشركة على تصميم مركبات لنقل الرواد إلى القمر وكوكب المريخ في المستقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتب «غرين بوك» يعتذر للمسلمين عن تغريدة مسيئة
منوعات
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من الأسماء المرشحة لرئاسة البنك الدولي
دولى
أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري
رياضة محلية
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وسائل التواصل الاجتماعي قد تزيد فرص إصابة المراهقات بالاكتئاب