المدير التنفيذي لـ«آبل» يحصل على راتب 16 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 03:36 مساء
المدير التنفيذي لمجموعة «آبل» تيم كوك في نيويورك، 30 أكتوبر 2018 (أ ف ب)

زادت «آبل» مرتبات مديرها التنفيذي تيم كوك بنسبة 22% للعام 2018 لتصل إلى 15,7 مليون دولار، بحسب ما أظهرت وثيقة رسمية بعثت بها المجموعة الأميركية لهيئة إدارة البورصة.

ويشمل هذا المبلغ راتبًا سنويًا بقيمة ثلاثة ملايين دولار وعلاوة قدرها 12 مليون دولار بالاستناد إلى مبيعات المجموعة، وفق «فرانس برس».

وقال مجلس إدارة المجموعة المصنعة خصوصًا هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد»: «لقد حققنا رقم أعمال قدره 265,5 مليار دولار» في 2018 مع «ربح تشغيلي قدره 70,9 مليار دولار، أي بارتفاع نسبته 16% لكليهما».

وأضاف المجلس «هذا الرقم يتخطى المبلغ المحدد للعلاوة التحفيزية المرتقبة». وهو وافق على «دفع المستوى الأقصى لما نسبته 400% من أساس الراتب» لمدير الشركة.

وهذه السنة الثانية على التوالي التي يحصل فيها المدير البالغ 58 عامًا الذي خلف ستيف جوبز في منصبه، على زيادة كبيرة. ففي 2017، حصل تيم كوك على 12,7 مليون دولار.

ويوازي دخل تيم كوك 283 مرة مدخول موظف عادي في «آبل» يتقاضى 55 ألفًا و426 دولارًا سنويًا، بحسب ما أفادت المجموعة العملاقة في هذه الوثيقة.

ويأتي نشر هذه الوثيقة بعد أسبوع على إعلان تيم كوك تقليص توقعات المجموعة لمبيعاتها في الربع الأول (سبتمبر إلى ديسمبر 2018) عازيًا ذلك إلى التباطؤ في السوق الصينية والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وأدى هذا التحذير النادر إلى تراجع كبير في قيمة أسهم «آبل» في وول ستريت.

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