هبوط مسبار صيني على سطح الجانب الخفي للقمر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 03:18 مساء
إطلاق مركبة الاستكشاف «تشانغ إيه-4»، 8 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

هبط مسبار صيني، الخميس، بنجاح على سطح الجانب الخفيّ القمر للمرة الأولى في تاريخ الفضاء، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

ولطالما ظلّت دراسة القمر مقتصرة على الوجه الذي يبقى ظاهرًا للأرض وهو أسهل للهبوط عليه، ولم يهبط أي مسبار أو مركبة على الوجه الآخر له الذي تشوبه تعرّجات كثيرة تصعّب عمليات الهبوط، وفق «فرانس برس».

وسبق أن التقطت صور كثيرة لهذا الجانب لكن لم تهبط فيه أي مركبة، وكانت أول تلك الصور في العام 1959 وقد التقطها مسبار سوفياتي.

والجانب الخفيّ لا يظهر للأرض لأن القمر أثناء دورانه حول الأرض يبقى جانب واحد منه فقط مواجهًا لها.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن المسبار القمري «تشانغ إيه-4» الذي غادر الأرض في الثامن من ديسمبر، حط دون مشاكل حوالي الساعة 10,26 بتوقيت بكين (02,26 ت غ).

من أكبر التحديات البقاء على اتصال مع المسبار لأنه لن يكون مواجهًا للأرض، ولذا وُضع جهاز وسيط «شيوهتشياو» في مدار القمر يستقبل منه الإرسال ثم يوجّهه إلى الأرض.

وذكر التلفزيون الحكومي الصيني أن المسبار أرسل صورة لسطح القمر إلى القمر الصناعي «شيوهتشياو».

وخلافًا للجانب المطلّ دائمًا على الأرض، لم يحط أي مسبار أو مركبة استكشاف على الجانب الخفي، المتعرّج والمليء بالحفر.

وهي المرة الثانية التي ترسل فيها الصين مركبة لاستكشاف سطح القمر بعد المسبار «يوتو» في 2013 الذي استمر في العمل 31 شهرًا. 

وسيجري المسبار دراسات على الموجات المنخفضة والموارد المعدنية وإمكانية زراعة الطماطم وأنواع أخرى من النبات.

وتستثمر الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي الطموح الذي يشرف عليه الجيش، وهي تضع أقمارًا صناعية في مدار الأرض للاتصالات ومراقبة الأحوال الجوية وتحديد المواقع، وتأمل في إرسال روبوت إلى المريخ ورحلة مأهولة إلى القمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: جنودنا جاهزون لتنفيذ الواجب الأخير في درنة
ليبيا
رونالدو يصدم جماهير الـ«ريال» بمكيدة جديدة
رياضة عالمية
موسى الكوني: دوافع استقالتي من المجلس الرئاسي ما زالت قائمة
ليبيا
زياد دغيم: عودة النواب المقاطعين هي الحل الأخير لتوحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
«لاستامبا الإيطالية» تعلق على الغزال الليبي: نقل جوًّا «كما لو كان أية أمتعة»
ليبيا
أبوعون يقدم كشف حساب عقب استقالته من رئاسة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
أبو القاسم قزيط: مبادرة ترميم المجلس الرئاسي هي الخيار الوحيد المتاح
ليبيا
السوق الموازية: العملات الدولية تبدأ العام 2019 بهبوط أمام الدينار
ليبيا
برلماني يُقدّم «خارطة طريق» جديدة لإنهاء المرحلة الانتقالية
ليبيا
عن مذكرة لمجلس الأمن.. «لافيكو»: فوائد وعوائد الأموال الليبية بالخارج مجمدة ...
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: الأساس الدستوري لإنهاء المرحلة الانتقالية 4ـ 5)
ليبيا
الكشف عن موعد الإعلان عن جائزة أحسن لاعب ليبي
رياضة محلية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يمكن رفع نسبة الخصوبة شتاءً؟