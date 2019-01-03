الكويكب «أولتيما تول» يشبه رجل الثلج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 11:16 صباحا
الكويكب أولتيما تول الواقع على بعد ستة مليارات و500 مليون كيلومتر عن الشمس (أ ف ب)

على بعد ستة مليارات و500 مليون كيلومتر عن الشمس، يسبح جرم الشمسية مكوّن من رأسين ملتصقين التحما في بدايات تشكّل المجموعة الشمسية قبل أربعة مليارات و500 مليون عام، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» استنادًا إلى الصور التي أرسلها مسبارها «نيو هورايزنز».

وتمكن المسبار من الاقتراب من الجرم «أولتيما تول» الثلاثاء إلى أدنى مسافة هي 3500 كيلومتر والتقط صورًا لسطحه، ليكون بذلك أبعد جرم عن الأرض يُستكشف عن قرب، وفقًا لوكالة فرانس برس.

في الحادي والثلاثين من ديسمبر لم يكن لدى العلماء سوى صورة غير واضحة ملتقطة عن بعد نصف مليون كيلومتر لهذا الجرم الذي توازي مساحته مساحة مدينة، يظهر فيها مستطيلًا، لكن الصور الجديدة بيّنت شكله على نحو واضح.

وقال مدير المهمة، آلان شترن، في مؤتمر صحفي «أقدّم لكم أولتيما تول» عارضًا صورًا ملتقطة من بعد 27 ألف كيلومتر يظهر فيها على شكل رجل ثلج، يتمّ دورة حول نفسه كل 15 ساعة، ويبلغ طول هذا الكويكب 31 كيلومترًا.

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