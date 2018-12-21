استغلال موارد الفضاء قد ينعش اقتصاد العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 09:46 صباحا
استغلال موارد الفضاء قد يضخّ عشرات مليارات الدولارات على اقتصاد العالم (أ ف ب)

كشفت دراسة حديثة أن استخراج الموارد المعدنية من الأجرام الفضائية يمكن أن يدرّ 73 مليار يورو و170 مليارًا مع حلول العام 2045، لكن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة.

وأعدت هذه الدراسة مجموعة «بي دبليو سي» بطلب من وكالة الفضاء في دولة لوكسمبورغ، ونشرت الخميس، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال ماتياس لينك مدير الشؤون الدولية في وكالة الفضاء في لوكسمبورغ «ليس هناك شك بأن هذا التقدّم سيُنجز، لكن المسألة هي مسألة وقت»، ويمكن أن تستخدم الموارد الطبيعية مثل الماء وبعض المعادن كوقود للمركبات وكمواد لصنع الآلات الفضائية بما يخفّض التكاليف.

ويمكن أيضًا سحب هذه الموارد إلى الأرض للاستفادة منها في مجالات صناعة السيارات والطب والصناعات الإلكترونية، ومن شأن هذا القطاع أن يخفّف الضغط الكبير على الموارد الطبيعية المحدودة على الأرض.

واستند هذا التقرير إلى الجداول التي أعلنتها وكالات الفضاء الحكومية والشركات الخاصة عن برامجها حتى العام 2045، والتي تتضمن رحلات مأهولة إلى القمر ورحلات إلى المريخ وإطلاق السياحة الفضائية.

وقدّر التقرير عدد الوظائف التي يمكن أن تتوافّر من استغلال موارد الفضاء ما بين 845 ألفًا ومليون و800 ألف مع حلول العام 2045، وسنّت لوكسمبورغ في صيف العام 2017 قوانين تتيح عمل الشركات فيها على استغلال موارد الفضاء، إثر ذلك انتقلت إليها نحو عشرين شركة مهتمّة بهذا بقطاع الفضاء.
 

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