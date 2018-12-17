وفاة كولين كرول مؤسس «فاين» و«اتش كيو تريفيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 02:15 مساء
مؤسس فاين كولين كرول (يمين) متسلما مكافأة في لاس فيغاس (أ ف ب)

توفي كولين كرول أحد مؤسسي «إتش كيو تريفيا» و«فاين» الأحد عن 34 عامًا، على ما أعلنت الشركة الأولى، فيما رجحت شرطة نيويورك أن يكون الأمر ناجمًا عن جرعة زائدة من المخدرات.
وكتبت «اتش كيو تريفيا» التي تدير تطبيقًا مخصصًا للأحجيات، في تغريدة عبر «تويتر» الأحد «تلقينا اليوم نبأ وفاة صديقنا ومؤسس شركتنا كولين كرول وببالغ الحزن نقول له وداعًا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وعثر على المستثمر الشاب ميتًا في غرفة النوم في شقته في مانهاتن، على ما قال متحدث باسم الشرطة لقناة «إن بي سي» التلفزيونية، ويشتبه المحققون بأن يكون السبب تناوله جرعة زائدة من المخدرات.

وفي 2012، شارك كولين كرول في تأسيس تطبيق «فاين» الذي كان يسمح بتشارك تسجيلات مصورة قصيرة (ست ثوان كحد أقصى)، وبعد النجاح الكبير الذي حققته الخدمة، جرى إيقافها نهاية العام الفائت.

وفي سبتمبر، عُين الشاب مديرًا عامًا لشركة «إتش كيو تريفيا» التي تدير تطبيقًا ترفيهيًا حقق شعبية كبيرة عبر الهواتف الذكية.

وبعد إطلاقها في أغسطس 2017، حقق «إتش كيو تريفيا» في مارس رقمًا قياسيًا عند مليوني لاعب، لكن في نوفمبر، تراجع العدد ليصبح بمئات الآلاف وفق موقع «ريكود» المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وبحسب وسائل إعلامية عدة، استغنت «تويتر» عن خدمات كرول بسبب عدم الكفاية في الإدارة، ووفق مجلة «تايم»، واجه الشاب اتهامات بانتهاج سلوك غير ملائم في الشركة.
 

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