مناخ الأرض سيعود لما كان عليه قبل ملايين السنين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 11:37 صباحا
مناخ الأرض في العام 2030 سيشبه ما كان عليه قبل ثلاثة ملايين سنة (أ ف ب)

قال باحثون في دراسة حديثة إن مناخ الأرض في العام 2030 سيشبه ما كان عليه قبل ثلاثة ملايين سنة.

وسيشبه المناخ تحديدًا ما كان سائدًا على الأرض في منتصف العصر البيلوسيني، حين كان الطقس جافًّا، ولم تكن القارة الأميركية الشمالية متصلة بالجنوبية، ولم تكن غرينلاند مكسوة بالجليد، وكان منسوب البحار أعلى مما هو عليه الآن بثمانية عشر مترًا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

أما درجات الحرارة فكانت أعلى مما هي عليه الآن بما بين 1.8 و3.6 درجة، لكن منسوب البحار لن يرتفع إلى هذا الحد بسرعة، لأن ذوبان الجليد القطبي يتطلب وقتًا طويلًا.

وقال جاك ويليامز، أستاذ علوم الأرض في جامعة ويسكونسن الأميركية، «نتجه إلى تغيرات واضحة في الطقس في وقت قصير».

وفي حال استمرت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على ما هي عليه، يتوقع الباحثون أن يصبح مناخ الأرض أشبه بما كان عليه قبل خمسين مليون عام، أي في الزمن الذي بدأت فيه الثدييات تتطور بعيد انقراض الديناصورات قبل 65 مليون عام.

وقال الباحث المشارك في هذه الدراسة المنشورة في مجلة الأكاديمية الأميركية للعلوم: «ستؤدي هذه التغيرات إلى اندثار أنواع كثيرة، وهذا يدل على الطريقة التي يمكن أن ندرس بها تاريخنا وتاريخ الأرض لفهم التغيرات الحالية».

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