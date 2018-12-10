الصين تستكشف الوجه الخفيّ للقمر

الصاروخ لونغ مارش 3 بي ينطلق من قاعدة تشيشانغ جنوب غرب الصين في 8 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

أطلقت الصين مركبة غير مأهولة لاستكشاف الوجه الخفيّ للقمر، لأول مرة في التاريخ، في خطوة جديدة على طريق تحقيق أهدافها الطموحة في غزو الفضاء.

وانطلقت المركبة «تشانغ إيه 4» محمولة بصاروخ من طراز «لونغ مارش 3 بي» من قاعدة تشيشانغ في جنوب غرب الصين قبيل فجر السبت، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع أن تصل إلى القمر في حدود آخر السنة، لتهبط في الجانب الذي يظلّ محجوبا عن الأرض، حسب «فرانس برس».

ولطالما ظلّت دراسة القمر مقتصرة على الوجه الذي يبقى ظاهرا للأرض وهو أسهل للهبوط عليه، ولم يهبط أي مسبار أو مركبة على الوجه الآخر له الذي تشوبه تعرّجات كثيرة تصعّب عمليات الهبوط. وسبق أن التقطت صور كثيرة لهذا الجانب لكن لم تهبط فيه أي مركبة.

