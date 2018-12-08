للمرة الأولى.. يمكنك الاستماع لصوت الرياح على المريخ

صورة التقطتها ناسا، 5 ديسمبر 2018 للمسبار إنسايت التقطتها إحدى آلتي التصوير عليه ويظهر فيها جهاز رصد الهزّات (أ ف ب)

بثت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الجمعة، موجات مسجّلة التقطها المسبار «إنسايت» للرياح، التي تهبّ على كوكب المريخ.

وأدى هبوب الريح إلى تحريك الألواح الشمسية للمسبار فاهتزّ، فالتقط جهاز رصد الزلازل الموجود على متنه موجات الاهتزازات وسجّلها وأرسلها للأرض، وفق «فرانس برس».

ويمكن الإنصات إلى هذا الصوت من مقطع منشور على موقع وكالة الفضاء الأميركية: www.nasa.gov/insightmarswind.

وقال توماس بايك المسؤول العلمي في المهمة: «المسبار مثل العلم الذي يرفرف في الريح، لكن الصوت أشبه ما يكون برياح من عالم آخر..الأمر هكذا حقاً».

وما زال جهاز رصد الزلازل موجودًا على متن المسبار، لكنه سيحطّ على السطح بعد أسابيع ليُنصت إلى ما يجري في باطن الكوكب من اهتزازات.