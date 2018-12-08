للمرة الأولى.. يمكنك الاستماع لصوت الرياح على المريخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 ديسمبر 2018, 03:35 مساء
صورة التقطتها ناسا، 5 ديسمبر 2018 للمسبار إنسايت التقطتها إحدى آلتي التصوير عليه ويظهر فيها جهاز رصد الهزّات (أ ف ب)

بثت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الجمعة، موجات مسجّلة التقطها المسبار «إنسايت» للرياح، التي تهبّ على كوكب المريخ.

وأدى هبوب الريح إلى تحريك الألواح الشمسية للمسبار فاهتزّ، فالتقط جهاز رصد الزلازل الموجود على متنه موجات الاهتزازات وسجّلها وأرسلها للأرض، وفق «فرانس برس».

ويمكن الإنصات إلى هذا الصوت من مقطع منشور على موقع وكالة الفضاء الأميركية: www.nasa.gov/insightmarswind.

وقال توماس بايك المسؤول العلمي في المهمة: «المسبار مثل العلم الذي يرفرف في الريح، لكن الصوت أشبه ما يكون برياح من عالم آخر..الأمر هكذا حقاً».

وما زال جهاز رصد الزلازل موجودًا على متن المسبار، لكنه سيحطّ على السطح بعد أسابيع ليُنصت إلى ما يجري في باطن الكوكب من اهتزازات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
تفاصيل مباحثات حفتر وكونتي.. إيطاليا تؤمن بـ«دور مرموق» لحفتر في ليبيا
ليبيا
‫الليبية للحديد والصلب: توفير 6 آلاف وظيفة جديدة ورفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن ...
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
مسئول بالتحالف: ستيفاتي ويليامز أكدت على حضور الرئاسي ومجلسي النواب والدولة ...
ليبيا
هروب محترف وعصيان اللاعبين وتلويح باستقالة الجهاز الفني في الأهلي بنغازي
رياضة محلية
مجلس الدولة يستغرب تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
ليبيا
في العدد 159: توافق مفاجئ بين «النواب» و«الدولة».. وتأييد دولي للملتقى الوطني
ليبيا
صنع الله: ليبيا أغلقت 7 موانئ من أصل 8 لتصدير النفط نتيجة سوء الأحوال الجوية
ليبيا
السايح: تأمين المفوضية ومقار التصويت بكفاءة عالية شرط أساسي للاستفتاء على ...
ليبيا
طاهر السُني يتحدث عن ثلاثة لقاءات مهمة عقدها السراج
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية