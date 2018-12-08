«غوغل» تنتصر للمرأة في الترجمة

غوغل ترانسليت تريد إنصاف المرأة في عمليات البحث (أ ف ب)

قرر موقع «غوغل ترانسليت» اقتراح إمكانية الاختيار بين الصيغة المذكرة والمؤنثة للكلمة في حوالى ست لغات، ما يعد خطوة نحو إنصاف المرأة في عمليات البحث.

وأتى القرار وسط انتقادات تفيد أن «غوغل ترانسليت» غالبًا ما يستخدم صيغة المذكر عند الترجمة إلى لغة أخرى، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وفي مرحلة أولى ستقترح «غوغل» إمكانية الخيار بين المذكر والمؤنث لترجمة من الإنجليزية نحو الفرنسية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية، على ما جاء في مدونة للمجموعة لعملاقة. وسيكون هذا الخيار متاحا أيضا من التركية إلى الإنجليزية.

وقالت «غوغل»: «منذ البداية كانت غوغل ترانسليت توفر ترجمة واحدة لكل طلب حتى لو كانت الترجمة ممكنة في صيغتي المذكر والمؤنث. وكانت تاليا تكرر سهوا التمييز المنتشر».

وتعهدت «غوغل» زيادة عدد اللغات والمنصات المتاحة وتحسين نظام البحث.