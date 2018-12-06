إطلاق رحلة شحن إلى محطة الفضاء الدولية

الصاروخ «فالكون 9» يقلع من فلوريدا في الخامس من ديسمبر 2018 (أ ف ب)

أقلع صاروخ أميركي من طراز «فالكون 9» الأربعاء من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا حاملاً مركبة شحن غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية فيها مؤن ومعدات لازمة للتجارب العلمية في مدار الأرض.

وقال المعلّق على المحطة التلفزيونية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) فيما كان الصاروخ يخترق سماء فلوريدا «لدينا عملية إقلاع جيدة جدًا»، وفق «فرانس برس».

وصاروخ «فالكون 9» ومركبة الشحن «دراغون» من تصميم شركة «سبايس أكس» الأميركية الخاصة التي تتعاون مع وكالة الفضاء الحكومية في تسيير رحلات الشحن إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض.

وهذه المهمة هي التاسعة التي تنفذها «سبايس أكس» لحساب الوكالة.

ولم تتمكن الشركة من استعادة الطابق الأول من صاروخها القاذف، وهي تحاول في الآونة الأخيرة أن تفعل ذلك لتستفيد منه في عمليات إطلاق متكرّرة لتخفيض النفقات.