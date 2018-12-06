رائدة فضاء تحذّر بأن المريخ لن يكون بديلاً للأرض

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 10:14 صباحا
رائدة الفضاء الأميركية ماي جميسون بمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين (أ ف ب)

دعت رائدة فضاء أميركية إلى إدراك خطر التغيّر المناخي الذي يصيب الأرض، مشيرة إلى أن كوكب المريخ لن يكون يومًا ما مكانًا بديلًا للبشرية عن كوكبها الأم.

وقالت ماي جميسون، الثلاثاء، في سياق مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين حول المناخ في بولندا: «عبارة أنقذوا الأرض خطأ، الصواب هو أن نتوقّف عن إلحاق الضرر بالأرض كي تبقى صالحة لوجودنا عليها»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأضافت: «علينا أن نكون واضحين، الأرض ليست بحاجة لوجودنا، نحن من يحتاج إليها»، وتابعت: «رغم رغبتي بالذهاب إلى كوكب المريخ، لكنه لن يكون بديلاً عن الأرض».

ويهدف مؤتمر الأطراف الرابع والعشرون الذي يستمر أسبوعين في كاتوفيتسه إلى اعتماد قواعد لتطبيق اتفاق باريس الذي أبرم العام 2015 في فرنسا، بهدف وقف ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى درجة ونصف الدرجة أو درجتين كحدّ أقصى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: المحكمة العسكرية ببنغازي حكمت بالإعدام على ثلاثة متهمين
ليبيا
ناجي مختار: عقيلة صالح أبدى استعداده التام للتنسيق مع مجلس الدولة
ليبيا
«تايمز أوف مالطا»: «المبعوث المالطي المزيف» التقى قائد كتيبة «ثوار طرابلس»
ليبيا
جنرال: الجيش الأميركي «ملتزم أكثر من أي وقت مضى» في إفريقيا
ليبيا
الشلماني يتسلح بالفيفا ضد شكوى عمروش وطلب الـ300 ألف يورو
رياضة محلية
ولادة أول طفل عن طريق نقل رحم من متبرعة متوفاة
طب وصحة
قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي اغتيال أحد عناصرها
ليبيا
كاريكاتير خيري - غسان سلامة والملتقى الوطني الليبي
كاريكاتير
«داخلية الوفاق»: إجراءات صارمة ورادعة بحق حاملي السلاح داخل الجامعات
ليبيا
انتحار مواطن بضواحى سرت شنقًا‬
ليبيا
مع تعميم «المالية» للجمارك: العملات الدولية تواصل التراجع أمام الدينار في السوق ...
ليبيا
«فورين أفيرز»: هل الأطراف الليبية مستعدة للسلام؟
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حب الرشاد للتخلص من فراغات الشعر