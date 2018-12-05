تأجيل إطلاق صاروخ للفضاء بسبب ألواح غذائية عفنة

صاروخ «فالكون 9» من «سبايس إكس» يقلع من قاعدة كاب كانفيرال بفلوريدا في سبتمبر 2017 (أ ف ب)

أرجأت شركة «سبايس إكس» إطلاق صاروخ ينقل المؤن إلى محطة الفضاء الدولية، بسبب وجود عفن على ألواح غذائية موجهة لفئران تجربة علمية.

وسيرسل إلى المحطة 40 فأرًا في إطار تجربة حول آثار انعدام الجاذبية على الشيخوخة، حسب «فرانس برس».

ولوحظ في اللحظة الأخيرة وجود عفن على الألواح الغذائية وتعذر استبدالها في الوقت المناسب لإقلاع الصاروخ، كما كان مقررًا الثلاثاء.

وسينطلق الصاروخ الأربعاء عند الساعة 13,16 بالتوقيت المحلي (الساعة 18,16 ت غ) من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة). واعتبرت وكالة لفضاء الأميركية (ناسا) أن التجربة مهمة وتستحق إرجاء الهمة.

وتنقل مركبة «دراغون» من صنع «سبايس إكس» إلى طاقم محطة الفضاء الدولية 2500 كيلوغرام من المؤن غذائية والمعدات والتجارب العلمية.