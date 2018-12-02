ناسا تكشف موقع «إنسايت» على سطح المريخ

صورة التقطتها في 26 نوفمبر 2018 عدسات المسبار الأميركي إنسايت على سطح المريخ (أ ف ب)

الموقع الذي حطّ عليه المسبار «إنسايت» على سطح المريخ ذو انحناء بسيط لا يؤثر على عمله وإتمام مهمته العلمية، حسب «ناسا».

وأعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في بيان «حطّ المسبار في موقع منحنٍ بعض الشيء (أربع درجات)، في فوهة قليلة العمق ملأى بالغبار والتراب»، حسب «فرانس برس»، السبت.

ولن يؤثر هذا الأمر على المسبار، لأنه مصمم ليعمل حتى لو بلغ الانحناء في موقعه 15 درجة.

وقال توم هوفمان المسؤول عن هذه المهمة «لا يمكن أن نكون أسعد مما نحن عليه، لا يوجد مدارج للهبوط على المريخ».

وأضاف «الهبوط في موقع أشبه بوعاء كبير من الرمل يخلو من قطع الحجارة الكبيرة يسهّل نشر الأجهزة».

ولم تظهر الصور الأولى، التي التقطها المسبار سوى بعض الأحجار المجاورة، لكن الوكالة تنتظر الصور الأوضح المرتقبة في الأيام المقبلة بعد نزع طبقة الحماية عن عدسات التصوير.

وتهدف مهمة «إنسايت» إلى فهم تكوين باطن المريخ، ما يسمح بفهم كيفية تشكل الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية، قبل أربعة مليارات ونصف مليار سنة، ومنها كوكب الأرض.