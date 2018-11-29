كوريا الجنوبية تختبر أول محرك لصاروخ فضائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 نوفمبر 2018, 01:17 مساء
اختبرت كوريا الجنوبية الأربعاء بنجاح محرك صاروخ من صنعها (أ ف ب)

اختبرت كوريا الجنوبية الأربعاء بنجاح محرك صاروخ فضائي من صنعها ما يفتح الطريق أمام تطوير البلاد صاروخها الخاص، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن محركًا عاملاً بالوقود السائل سمح بإطلاق صاروخ من طبقة واحدة من قاعدة نارو في جنوب البلاد، وهو يزن 52 طنًا ويبلغ طوله 25,8 متر، وفق «فرانس برس».

هذا المحرك المصمم والمطور في المعهد الكوري للبحوث الفضائية في إطار مشروع بقيمة 1,8 مليار دولار، سيستخدم لإطلاق أول صاروخ من ثلاث طبقات مصنوع بالكامل في كوريا الجنوبية وتسعى البلاد لتطويره بحلول 2021 تحت اسم «كوريا سبايس لانش فيهيكل - 2».

ولفت متحدث باسم المعهد إلى أن «هذه محطة مهمة في تطوير صاروخ مجهز بالتكنولوجيا الخاصة بنا».

وهذا الإطلاق الأول من نوعه في كوريا الجنوبية منذ 2013 حين نجحت البلاد في وضع قمر صناعي صغير بعد سلسلة إخفاقات العامين 2009 و2010. لكن حينها، كان محرك الطبقة الأولى من الصاروخ مطورًا من روسيا.
وخلال إطلاقه، سيستخدم «كوريا سبايس لانش فيهيكل - 2» خمسة محركات مطورة حديثًا هي أربعة للطبقة الأولى وواحد للثانية.

وسيستخدم هذا المحرك لوضع أقمار صناعية في مدار الأرض ولاستخدامات تجارية أخرى.

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