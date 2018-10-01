بلجيكا تقرر مقاضاة غوغل لعدم تعتيم صور مواقع عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 10:31 صباحا
بلجيكا تقرر مقاضاة غوغل لعدم تعتيم صور مواقع عسكرية (أرشيفية:انترنت)

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البلجيكية إن الوزارة ستقاضي شركة غوغل لعدم إذعانها لطلبات بتعتيم صور التقطتها أقمار صناعية لمواقع عسكرية حساسة.

وذكرت الوزارة أنها طلبت تعتيم مواقع مثل القواعد الجوية ومحطات الطاقة النووية على خدمات جوجل للمسح باستخدام الأقمار الصناعية وذلك لاعتبارات الأمن القومي، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت المتحدثة «ستقاضي وزارة الدفاع غوغل» ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت غوغل قد أذعنت لطلبات مشابهة من حكومات أخرى بسبب قلق يتعلق بخدمات مثل غوغل إيرث وخرائط غوغل وخدمة ستريت فيو التي تتيح رؤية الشوارع على الطبيعة خشية أن يضر ذلك بالأمن.

وقال ميكيل ساليتس المتحدث باسم غوغل في بلجيكا «من العار أن تتخذ وزارة الدفاع البلجيكية مثل هذا القرار»و أضافت «نعمل معهم عن كثب منذ أكثر من عامين ونجري تعديلات على خرائطنا بالطلب ووفقًا للقانون، بشكل رسمي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يفضح دور «الميلان» في عملية انتقاله «لليوفي»
رياضة عالمية
بالفيديو: وزيرة خارجية النمسا تستهل خطابها في الأمم المتحدة بالعربية
دولى
هرم من الأحذية المستعملة في باريس احتجاجًا على استهداف المدنيين بمناطق الحروب في...
دولى
الناظوري: الضرب بيد من حديد على من يحاول تعطيل العمل في مطار بنينا
ليبيا
«تعليم الوفاق» تنفي إلغاء التعليم الديني وتعلن تفاصيل اجتماع مصراتة
ليبيا
حكومة باكستان تتقشف ببيع 8 جواميس وأنصار نواز شريف يشعلون المزاد
منوعات
حالة انتحار جديدة في شحات
ليبيا
«الداخلية» ترد على تقرير «بي بي سي» بشأن المهاجرين غير الشرعيين
ليبيا
صعود الدولار وتراجع اليورو في السوق السوداء
ليبيا
سيالة أمام الجمعية العامة: على البعثة الأممية أن تتحول لدعم الأمن والسلام في ...
ليبيا
«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج صديد اللوز منزليًا