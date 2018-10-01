بلجيكا تقرر مقاضاة غوغل لعدم تعتيم صور مواقع عسكرية

بلجيكا تقرر مقاضاة غوغل لعدم تعتيم صور مواقع عسكرية (أرشيفية:انترنت)

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البلجيكية إن الوزارة ستقاضي شركة غوغل لعدم إذعانها لطلبات بتعتيم صور التقطتها أقمار صناعية لمواقع عسكرية حساسة.

وذكرت الوزارة أنها طلبت تعتيم مواقع مثل القواعد الجوية ومحطات الطاقة النووية على خدمات جوجل للمسح باستخدام الأقمار الصناعية وذلك لاعتبارات الأمن القومي، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت المتحدثة «ستقاضي وزارة الدفاع غوغل» ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت غوغل قد أذعنت لطلبات مشابهة من حكومات أخرى بسبب قلق يتعلق بخدمات مثل غوغل إيرث وخرائط غوغل وخدمة ستريت فيو التي تتيح رؤية الشوارع على الطبيعة خشية أن يضر ذلك بالأمن.

وقال ميكيل ساليتس المتحدث باسم غوغل في بلجيكا «من العار أن تتخذ وزارة الدفاع البلجيكية مثل هذا القرار»و أضافت «نعمل معهم عن كثب منذ أكثر من عامين ونجري تعديلات على خرائطنا بالطلب ووفقًا للقانون، بشكل رسمي».