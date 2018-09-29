هل نجح المهاجمون في اختراق حسابك على «فيسبوك»؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 10:51 صباحا

تمكن مهاجمون من اختراق نحو 50 مليون حساب على «فيسبوك»، الثلاثاء، وهو ما دفع موقع التواصل الأكبر عالميًا أن يتخذ بعض الإجراءات لحماية بيانات مستخدميه.

وقالت الشركة المسؤولة عن موقع «فيسبوك» إن «نحو 50 مليونا» من مستخدميه كانوا عرضة لخلل أمني، موضحة أن المهاجمين كانوا قادرين على استغلال امكانية اختراق وظيفة تعرف «View As» ليتمكنوا من التحكم في حسابات الآخرين.

اكتشف وقوع الاختراق الثلاثاء، وقالت الشركة إنها أبلغت الشرطة بالأمر. وطُلب من الأشخاص المحتمل تضررهم أن يعيدوا الدخول إلى الموقع من جديد يوم الجمعة.

وكتب رئيس الفريق الأمني في الموقع، غاي روسن، أن الخلل «أصلح»، مواصلًا: «لأننا بدأنا للتو في إجراء تحقيقنا، لم نقرر بعد هل أن تلك الحسابات قد أُسيء استخدامها، أو هل تم الدخول على أي معلومات فيها. و لانعرف أيضا من يقف وراء هذه الهجمات ولا مكان الموقع الذي انتهت إليه».

وتمثل وظيفة «View As» في «فيسبوك» إحدى وظائف خصوصية المستخدم التي تسمح للناس بمشاهدة كيف يبدو مظهر صفحتهم للآخرين، ويظهر لهم أي معلومات يمكن أن يشاهدها أصدقاؤهم، وأصدقاء أصدقائهم، أو الجمهور العام.

وتراجعت أسهم «فيسبوك» 3% إلى 163.78 دولار للسهم خلال المعاملات المسائية، في ما يعد ترجمة واقعية لعملية الاختراق وتأثيرها على استثمارات الشركة العملاقة.

وفي سياق متصل، تواجه الشركة دعوى جماعية تقدم نيابة عن سكان كاليفورنيا، من قبل كارلا إيشافاريا، وواحد من سكان فرجينيا، وهو ديريك ووكر، يزعم كل منهم أن افتقار «فيسبوك» إلى الأمان المناسب عرّضهم لزيادة فرص سرقة هويتهم بشكل كبير نتيجة الخرق.

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