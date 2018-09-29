«فيسبوك» يستخدم رقم هاتفك لأغراض إعلانية

أقر «فيسبوك» باستخدام أرقام هاتف المستخدمين، من بين غيرها من البيانات الشخصية، لحُسن توجيه الإعلانات التجارية إلى الفئة المناسبة.

فإضافة إلى البيانات الشخصية الأخرى التي يضعها المستخدم على «فيسبوك»، والتي صارت تُستخدم في توجيه الإعلانات التجارية إلى جمهور مناسب بحسب مكان الإقامة والعمر والاهتمامات وغير ذلك، صار رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، اللذان يوضعان لتأمين حماية الحساب من القرصنة، من العناصر التي سيستفيد منها الموقع لهذه الغاية التجارية أيضًا، وفق ما أكدت دراسة جامعية، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وبحسب الدراسة الجامعية المنشورة في الأيام القليلة الماضية في موقع «غيزمودو» المتخصص، لا يقول «فيسبوك» صراحة إنه يستخدم هذه البيانات الشخصية في توجيه الإعلانات. وعلّقت ناطقة باسم الموقع قائلة: «نحن نستخدم المعلومات التي يقدّمها المستخدمون لنقدّم خدمة مناسبة لهم».

وأكّدت الدراسة أن «فيسبوك» يستخدم أيضًا الأرقام الهاتفية المحفوظة على هاتف المستخدمين الذين يتيحون للموقع الاطلاع عليها لمساعدتهم في العثور على أصدقاء، لأهداف إعلانية، وهو ما لا يعرفه المستخدمون.

وتثير قضية حماية المعلومات الشخصية لأهداف تجارية جدلا في الأوساط العلمية والإعلامية، ولا سيما منذ الفضيحة التي تكشّفت في مارس الماضي بعدما تبيّن أن شركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية حصلت على بيانات من فيسبوك لعشرات الملايين من المستخدمين من دون علمهم.