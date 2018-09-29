«فيسبوك» يستخدم رقم هاتفك لأغراض إعلانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 10:13 صباحا

أقر «فيسبوك» باستخدام أرقام هاتف المستخدمين، من بين غيرها من البيانات الشخصية، لحُسن توجيه الإعلانات التجارية إلى الفئة المناسبة.

فإضافة إلى البيانات الشخصية الأخرى التي يضعها المستخدم على «فيسبوك»، والتي صارت تُستخدم في توجيه الإعلانات التجارية إلى جمهور مناسب بحسب مكان الإقامة والعمر والاهتمامات وغير ذلك، صار رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، اللذان يوضعان لتأمين حماية الحساب من القرصنة، من العناصر التي سيستفيد منها الموقع لهذه الغاية التجارية أيضًا، وفق ما أكدت دراسة جامعية، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وبحسب الدراسة الجامعية المنشورة في الأيام القليلة الماضية في موقع «غيزمودو» المتخصص، لا يقول «فيسبوك» صراحة إنه يستخدم هذه البيانات الشخصية في توجيه الإعلانات. وعلّقت ناطقة باسم الموقع قائلة: «نحن نستخدم المعلومات التي يقدّمها المستخدمون لنقدّم خدمة مناسبة لهم».

وأكّدت الدراسة أن «فيسبوك» يستخدم أيضًا الأرقام الهاتفية المحفوظة على هاتف المستخدمين الذين يتيحون للموقع الاطلاع عليها لمساعدتهم في العثور على أصدقاء، لأهداف إعلانية، وهو ما لا يعرفه المستخدمون.

وتثير قضية حماية المعلومات الشخصية لأهداف تجارية جدلا في الأوساط العلمية والإعلامية، ولا سيما منذ الفضيحة التي تكشّفت في مارس الماضي بعدما تبيّن أن شركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية حصلت على بيانات من فيسبوك لعشرات الملايين من المستخدمين من دون علمهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
البرلمان يقفز على عقدة قانون الاستفتاء بـ «التوقيع»
ليبيا
«جريدة الوسط»: حرب العاصمة صناعة محلية أم لها خيوط خارجية؟
ليبيا
الأردن: وكالة «الأونروا» تحصلت على تمويل جديد بقيمة 118 مليون دولار
عربى
زعبية «سوبر هاتريك» يقود الاتحاد لسداسية في شباك المشعل التونسي
رياضة محلية
العدد 149: الهدوء يعود إلى العاصمة ودمج «الميليشيات» وزيادة إنتاج النفط
ليبيا
تقرير.. ليلة سقوط عمالقة إنجلترا وإسبانيا في «وحل» الهزيمة
رياضة عالمية
موغيريني: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أطلقا 30 ألف مهاجر من مراكز احتجاز في ...
ليبيا
غوتيريس: نعمل مع الجزائر لتسريع إخراج ليبيا من الوضع المتأزم
ليبيا
حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي
منوعات
«إعادة الاستقرار لبنغازي» تقر مشاريع لصالح البلدية بنحو 415 مليون دينار
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي