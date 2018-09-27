فيسبوك تطلق خوذة للواقع الافتراضي

عضو في فريق أوكولوس يقدم خوذة الواقع الافتراضي الجديدة (أ ف ب)

كشفت فيسبوك عن خوذة لاسلكية جديدة للواقع الافتراضي تتيح تجربة انغماسية فريدة في ألعاب الفيديو، مقرة بأن سوق الواقع الافتراضي لا يزال يخطو خطواته الأولى.

وقال رئيس فيسبوك مارك زاكربرغ خلال تقديمه المنتج الجديد إن الخوذة المسماة «أوكولوس كويست» تتيح «عيش التجربة المنتظرة للواقع الافتراضي اللاسلكي»، وفقًا لوكالة فرنس برس.

ويجمع الطراز الجديد بين سهولة الحمل لخوذات «غو» وقوة الأداء في أجهزة «ريفت»، وهما الطرازان الآخران لخوذات الواقع الافتراضي لدى فيسبوك.

وكان طراز «ريفت» أول خوذة واقع افتراضي أطلقتها «أوكولوس» التي اشترتها فيسبوك في 2014 في مقابل ملياري دولار، ويتعين شبك هذه الخوذات بجهاز كمبيوتر قوي بما يكفي للإفادة من تجربة متطورة في مجال الواقع الافتراضي، أما طراز «غو» فهو جهاز لاسلكي لكنه أقل أداء.

وستباع «أوكولوس كويست» في مقابل 399 دولارًا ما يصنفها في خانة الفئة الأعلى من الأجهزة، في مطلع 2019، وستفرد مساحة كبيرة للألعاب مع لعبة مستوحاة من عالم أفلام «حرب النجوم»، على ما أوضحت فيسبوك خلال المؤتمر السنوي لمطوري «أوكولوس» الذين يطلقون تطبيقات تتناسب مع هذه الأجهزة.

ولا تزال فيسبوك تعوّل بدرجة كبيرة على الواقع الافتراضي رغم النتائج المخيبة كما أقر مارك زاكربرغ بنفسه إذ كان يأمل في 2014 أن تستقطب منتجات الواقع الافتراضي ما يصل إلى مليون شخص، لكن بعد أربع سنوات على هذا التوقع لا تزال السوق بعيدة للغاية عن هذا الرقم.