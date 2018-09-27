حاسوب من طراز «آبل 1» يباع بسهر 375 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 11:12 صباحا
حاسوب آبل 1 صنع العام 1976 (أ ف ب)

بيع جهاز كمبيوتر «آبل 1» وهو الطراز الأول الذي أنتجته المجموعة الأميركية في عالم المعلوماتية بسعر 375 ألف دولار في مزاد بالولايات المتحدة على ما أعلنت دار «أر أر أوكشن» المنظمة لعملية البيع.

وصنع ستيف فوزنياك الذي أسس آبل مع ستيف جوبز، بنفسه في كاراج منزل على ما تفيد الرواية، 200 نسخة فقط من حاسوب «آبل 1» في بدايات الشركة في غضون عشرة أشهر، بين عامي 1976 و1977 على ما أوضحت دار المزادات التي مقرها في بوسطن على موقعها الإلكتروني، وباعا 175 من هذه الأجهزة، وفقًا لوكالة فرنس برس.

وكان الجهاز يباع بسعر 666,66 دولارًا في متجر «بايت شوب» للمعلوماتية الواقع في ماونتن فيو في سيليكون فالي وكان من بين  أول الحواسيب الشخصية المجمعة مسبقًا أي مع وجود كل المكونات مزروعة على اللوحة الأم «ماذربورد»، وأوضحت دار المزادات أن الجهاز الذي بيع الآن أصلحه خبير في هذا المجال واستعاد وضعه الأصلي.

والحاسوب كامل مع شاشة ولوحة أم وكابلات ولوحة مفاتيح، ويعمل بشكل ممتاز، وكتبت دار المزادات تقول «عمل النظام خلال اختبارعلى مدى ثماني ساعات من دون أن يواجه مشاكل» موضحة أن الطراز يحمل عبارة «آبل كمبيوتر/ بالو ألتو 1976».

ورغم سعره المرتفع لم يسجل هذا الحاسوب رقمًا قياسيًا، فقد بيع حاسوب آخر من طراز «آبل 1» العام 2014 بسعر 905 آلاف دولار خلال مزاد في نيويورك.

وتفيد دار «بونامز» التي نظمت المزاد يومها أن 63 نسخة من هذا الطراز لا تزال موجودة من بينها جزء صغير يعمل من دون مشاكل.

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