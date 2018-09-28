تسريب يكشف تفاصيل حاسب غوغل المنتظر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 11:35 صباحا

لدى الكثير منا الشغف لمعرفة تفاصيل عن حاسب «Chromebook» المنتظر أن تطرحه غوغل قريبًا.

وعلى غرار حاسب غوغل السابق، من المفترض أن يأتي «Nocturne» الجديد بهيكل معدني رقيق ومتين، وجسم قابل للطي، يتألف من قسمين يمكن فصلهما لاستعمال الشاشة على هيئة حاسب لوحي مستقل، أوإبقائها مع لوحة المفاتيح للاستعمال كحاسب شخصي متكامل، حسب تسريبات لمواقع تقنية.

كما سيأتي هذا الحاسب بشاشة بدقة 4K، وبطارية تكفيه للعمل لـ 11 ساعة متواصلة، وتقنية فريدة لتقليل الضوضاء «Acoustic Echo Cancellation»، لتوفير جودة عالية لمكالمات الصوت والفيديو، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية 512 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وفق «روسيا اليوم» نقلًا عن «فيستي».

وسيزود الجهاز أيضًا بماسح لبصمات الأصابع مدمج بزرالتشغيل، ومنفذي «USB Type-C» للشحن ونقل البيانات، فضلًا عن قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة التي تعمل باللمس.

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