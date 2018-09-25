الإطلاق المئة للصاروخ «أريان 5»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 10:30 صباحا
صورة ملتقطة في 25 يوليو 2018 لإطلاق صاروخ أريان 5 من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية (أ ف ب)

تطلق أريان سبايس صاروخ «أريان 5»، الثلاثاء، من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، وهي عملية الإطلاق المئة لهذه الشركة الأوروبية.

وسيضع هذا الصاروخ قمرين صناعيين في مدار الأرض لحساب ثلاث شركات عالمية مشغّلة للاتصالات، وفق «فرانس برس».

وقال ستيفان إسرائيل المدير التنفيذي لشركة «أريان سبايس»: «في هذه الرحلة المئة، سيعمل الصاروخ القاذف لحساب سوق غير أوروبية».

وستكون عملية الإطلاق هذه الثلاث مئة التي تنفّذها أريان سبايس منذ العام 1979، وهي تُطلق أيضًا صواريخ روسية من طراز سويوز وصواريخ فيغا الأوروبية، إضافة إلى أريان 5، التي أثبتت منذ 22 عامًا كفاءتها.

وهي تستعد لإطلاق جيل جديد من صواريخها أريان 6 بين العامين 2020 و2023. ونجحت صواريخ أريان 5 حتى الآن في 94 عملية إطلاق من أصل 99.

وتواجه الشركة الأوروبية منافسة محمومة في السوق العالمية من سبايس أكس الأميركية في إطلاق الأقمار الصناعية التجارية.

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