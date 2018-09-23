روبوتان يابانيان باشرا استكشاف كويكب

روبوتين صغيرين ألقاهما مسبار ياباني على كويكب (أ ف ب)

حط روبوتان صغيران أنزلهما المسبار الياباني «هايابوسا-2»، على كويكب وباشرا استكشافه في إطار مهمة ستكون مفيدة في كشف أسرار نشوء النظام الشمسي وتشكّل الحياة.

وقالت وكالة الفضاء اليابانية إن ذلك يشكل إنجازًا عالميًا هو الأول من نوعه، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وحط الروبوتان الأسطوانيي الشكل بنجاح على كويكب «ريوغو» بعد يوم على إلقائهما، وأوضحت الوكالة في بيان: «يعمل الروبوتان بشكل طبيعي وباشرا درس سطح ريوغو».

وكان المسبار «هايابوسا-2» وصل إلى مدار الكويكب على مسافة عشرين كيلومترًا منه في يونيو بعد رحلة من ثلاثة مليارات و200 مليون كيلومتر.