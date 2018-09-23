روبوتان يابانيان باشرا استكشاف كويكب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 01:18 مساء
روبوتين صغيرين ألقاهما مسبار ياباني على كويكب (أ ف ب)

حط روبوتان صغيران أنزلهما المسبار الياباني «هايابوسا-2»، على كويكب وباشرا استكشافه في إطار مهمة ستكون مفيدة في كشف أسرار نشوء النظام الشمسي وتشكّل الحياة.

وقالت وكالة الفضاء اليابانية إن ذلك يشكل إنجازًا عالميًا هو الأول من نوعه، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وحط الروبوتان الأسطوانيي الشكل بنجاح على كويكب «ريوغو» بعد يوم على إلقائهما، وأوضحت الوكالة في بيان: «يعمل الروبوتان بشكل طبيعي وباشرا درس سطح ريوغو». 

وكان المسبار «هايابوسا-2» وصل إلى مدار الكويكب على مسافة عشرين كيلومترًا منه في يونيو بعد رحلة من ثلاثة مليارات و200 مليون كيلومتر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - البعثة الأممية بين الجزرة والعصا
كاريكاتير
الاتحاد الأوروبي: حل أزمة ليبيا يظل سياسيًا.. ومخالفو «اتفاق الزاوية» سيواجهون ...
ليبيا
«الشاوش» يطالب بفصل الدعم المالي في الأندية بين الكبار والصغار
رياضة محلية
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
«نسور نيجيريا».. هدف «فرسان ليبيا» في أكتوبر
رياضة محلية
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم العالمي للسلام 2018
كاريكاتير
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
هل ينجح غسان سلامة في إنقاذ خطته؟
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟