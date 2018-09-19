خبر سيئ لمستخدمي هواتف «آيفون» القديمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 10:56 صباحا

لن يكون بمقدور مستخدمي هواتف «آيفون» القديمة تحميل منصة «واتساب» إلا في حال كان لديهم نظام تشغيل iOS 8 على الأقل.

وتبعًا لهذا التغيير، لن يعود بوسع مستخدمي هاتف «آيفون 4» والأجهزة الأخرى الأكثر قدمًا، أن يعيدوا تنزيل التطبيق، أو تلقي التحديثات التي تصل بين الفينة والأخرى، وفق «واتساب»، حسب «سكاي نيوز عربية»، الثلاثاء.

وفي سياق آخر، يتجه «واتساب» إلى إطلاق ميزتين مهمتين لإطالة عمر البطارية في الجهاز والتحكم في مستوى الإضاءة خلال فترة الليل لأجل حماية العينين.

والميزة الجديدة ستقلل من الطابع البراق للشاشة خلال فترة الليل، وهذا يؤدي بصورة مباشرة إلى تقليل استهلاك الطاقة في الجهاز، حسب «ديلي ميل».

ولأن الكثيرين يحرصون على الاتصال من الهواتف وهم يستعدون للنوم فإن هذا «الوضع المظلم» للهاتف سيجعل خلفية التطبيق وقائمته الرئيسية تبدو على نحو أكثر ظُلمة.

وتقوم هذه الخاصية الموجودة في الهواتف الذكية على الحد من الأشعة الزرقاء، وسط مخاوف طبية من أن يعاني الجيل الحالي متاعب في العيون مستقبلاً من جراء المواظبة على الاستخدام المتواصل للأجهزة.

ويؤدي هذا الضوء الأزرق إلى اضطرابات في النوم كما يؤثر على الساعة البيولوجية لدى الإنسان، ولذلك ينصح الخبراء بتفادي استخدام الأجهزة قبل الخلود إلى السرير.

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