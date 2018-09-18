عيب مؤثر في كاميرا «آيفون- XR»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 01:09 مساء

أشار باجارين مؤسس موقع «Tech.pinions» المتخصص بشؤون التقنية إلى عيب خطير في كاميرا هاتف «آيفون- XR»، كاشفًا أنها تعاني بعض المشاكل في التقاط الأجسام.

وأوضح باجارين أن كاميرا الهاتف الجديد الأساسية في وضعية تصوير «بورتريت» غير قادرة على تركيز اللقطة على جميع الأجسام، فهي تتفاعل مع الأشخاص بشكل رئيسي، أما الأجسام الأخرى فتلتقطها بشكل غير دقيق تمامًا، حسب «لايف. رو».

وأشار الخبير إلى أن المشكلة قد يكون سببها أن آبل زودت هذا الهاتف بكاميرا أحادية، لكن ذلك لا يعني أن هذه الكاميرا يجب أن تعمل بشكل غير مرضٍ، فهناك هواتف، كـ «بيكسل-2» من غوغل، مزودة بكاميرات أحادية أيضًا، لكنها تعمل بكفاءة عالية في جميع ظروف ووضعيات التصوير، وفق «روسيا اليوم»، الإثنين.

وكشفت آبل خلال مؤتمرها الذي عقد في 12 سبتمبر عدة أجهزة جديدة، منها 3 هواتف آيفون هي (XS وXS Max وXR)، بأسعار لم تعجب العديد من محبي الشركة.

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