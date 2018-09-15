«سامسونغ» تعد بمرح مضاعف «أربع مرات»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 سبتمبر 2018, 01:16 مساء
وجّهت سامسونغ دعوات إلى حدث في 11 أكتوبر بعد أقلّ من شهرين على عرض أحدث نماذج سلسلة غالاكسي (أ ف ب)

من المرتقب ان تقدم «سامسونغ» في 11 أكتوبر أحدث نماذجها من سلسلة «غالاكسي» للأجهزة المحمولة، إذ جهت الجمعة دعوة للصحفيين ووسائل الإعلام.

ولم تتضمّن الدعوة تفاصيل وافية عن الحدث، لكن وردت فيها عبارة «أكثر مرحًا بأربع مرات»، ما دفع إلى الظنّ أن «سامسونغ» قد تعرض خلاله هاتفًا ذكيًا جديدًا مزودًا بأربع كاميرات أو جهازًا قابلًا للطيّ، حسب «فرانس برس».

وكان العملاق الكوري الجنوبي، الذي يهيمن على سوق الهواتف الذكية عرض في أغسطس آخر نماذجه من الهواتف المحمولة «غالاكسي نوت 9». وعلى غرار «سامسونغ»، تسعى مجموعات التكنولوجيا إلى إنعاش سوق الهواتف الذكية التي تعاني من ركود وتخمة.

وتوقعت مجموعة «آي دي سي» البحثية أن تشهد شحنات الهواتف الذكية في العالم تراجعًا بنسبة 0,7 % سنة 2018 لتشمل 1455 مليار جهاز، على أن تعاود نموّها بفضل توفّر الجيل الخامس من شبكة الاتصالات الخلوية «5 جي».

وبالرغم من هيمنتها على السوق، تكبّدت «سامسونغ» تراجعًا بنسبة 22 % في مبيعات أجهزتها المحمولة في الربع الثاني من العام.

وأتت هذه الدعوة بعد أيام من كشف «آبل» النقاب عن سلسلة جديدة من هواتف «آي فون» تتراوح أسعارها في الولايات المتحدة بين 799 و1099 دولارًا.

وتراجعت «آبل» مؤخرًا إلى المرتبة الثالثة في سوق الهواتف الذكية إثر تقدّم الصينية «هواوي» إلى المرتبة الثانية.

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