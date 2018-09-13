آبل تكشف عن ثلاثة أجهزة «آي فون» جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 09:59 صباحا
فيل شيلر مقدما منتجات «آبل» الجديدة في كاليفورنيا، 12 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

عرضت مجموعة «آبل» الأربعاء، نسخًا جديدة من جهاز «آي فون» اثنين منها رفيعا المستوى وآخر أقل ثمنًا.

والأجهزة التي كشف عنها في مقر المجموعة الأميركية في كوبيرتينو بسيليكون فالي (غرب الولايات المتحدة) هي نماذج جديدة متطورة وأكثر سرعة، خصوصًا من «آي فون 10» الذي عرض العام الماضي لمناسبة الذكرى العاشرة لطرح أول هاتف «آي فون»، وفق «فرانس برس».

وقدمت نسختان من هذا الهاتف «آي فون 10 أس» و«آي فون 10 أس ماكس» الأول مع شاشة من 14,7 سنتمتر فيما حجم شاشة الثاني 16,5 سنتمتر.

وقال تيم كوك رئيس مجلس إدارة المجموعة عند تقديم أجهزة «آي فون 10 أس»، «سنرتقي بهاتف آي فون 10 إلى مستوى أعلى»، معلنًا أن الأجهزة المطروحة هي «الأكثر تطورًا حتى الساعة بين هواتف آي فون».

واختارت «آبل» بيع أجهزة «آي فون 10 أس» بالسعر نفسه مثل «آي فون 10» العام الماضي أي 999 دولارًا في الولايات المتحدة للنسخة الأساسية. أما «آي فون 10 أس ماكس» فيباع اعتبارًا من 1099 دولارًا. وستكون الأجهزة متوافرة في السوق في 21 سبتمبر.

وشددت الشركة خصوصًا على نوعية شاشة «أو أل أي دي» وكاميرا التصوير مما يسمح بالاستفادة أكثر من أشرطة الفيديو وتطبيقات الواقع المعزز وهما مجالان تركز عليهما «آبل» ساعية إلى تنويع نشاطاتها فيما سوق الهواتف الذكية متخمة.

وكما كان متوقعًا، عرضت «آبل» نسخة أرخص هي «آي فون أكس أر» ستباع اعتبارًا من سعر 749 دولارًا وتكون متوافرة في أكتوبر. ويتمتع هذا الجهاز بالوظائف نفسها تقريبًا مثل «آي فون 10 أس» لكن مع شاشة «أل سي دي» وهيكل مصنوع من الألومنيوم وليس من الفولاذ.

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